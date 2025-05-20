學生目睹車禍恐致PTSD　醫示警「8大症狀」：持續2周快就醫

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者趙于婷／台北報導

新北市三峽區北大國小旁昨日發生重大車禍，不少學生都目擊驚悚現場。對此，精神科醫師提醒，親眼看到同學被撞死，對孩童與青少年的心理衝擊極大，可能導致急性壓力反應或創傷後壓力障礙，若孩童出現「強烈情緒行為」、「生理精神異常」、「自我傷害或死亡念頭」，且狀況超過1～2周仍未改善的情況，建議儘早尋求醫療協助。

精神科醫師楊聰財指出，孩子目睹車禍後出現不適，會啟動「腦部保護機制」，但在事故發生後的幾天到一個月內，孩子可能會出現「急性壓力反應（ASD）」，嚴重會導致「創傷後壓力障礙PTSD」，不過只要在事件後1個月內進行支持與療癒，絕大多數孩子都可健康成長。而在後續，建議要留意以下3大面向、8症狀。

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【情緒與行為】

1.持續強烈的悲傷、恐懼或憤怒。

2.開始自責、出現「我害死他」等想法。

3.表現出明顯退縮、拒學、逃避生活。

【生理與精神異常】

1.持續睡不著或反覆惡夢。

2.食慾明顯減退、體重下降。

3.無來由的身體疼痛或說不出原因的病痛。

【自我傷害或死亡念頭】

1.說出「我也想死」、「活著沒意思」等話語。

2.嘗試危險行為，如站在馬路中央、跳高處等。