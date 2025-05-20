麻疹疫苗放寬「45到59歲」可自費打　血清流病調查見抗體衰退

▲麻疹疫苗建議接種對象放寬，圖為麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗(MMR)。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署監測今年國內麻疹本土、境外移入病例皆創下6年新高。疾管署副署長羅一鈞表示，根據疾管署2019至2020年國民免疫力長期調查研究結果發現，1966年後出生世代的麻疹血清陽性率都低於95%，經過專家會議討論，決定擴大麻疹疫苗接種建議對象，讓45歲至59歲具較高風險的成人如不具有麻疹免疫力，也可自費接種疫苗。

疾管署統計，我國今年截至5月19日，累計36例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中12例為國內感染病例，另24例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。因應此波疫情，疾管署召開ACIP專家會議討論麻疹疫苗接種建議。

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羅一鈞指出，根據疾管署2019至2020年國民免疫力長期調查研究結果，我國成人麻疹血清陽性率大致隨年齡遞增，1965年(含)以前出生的民眾，屬麻疹自然感染世代，血清抗體陽性率高達97%以上，如非免疫不全者，可視為具有麻疹免疫力；但1966年(含)以後出生世代的血清陽性率則均低於95%且隨年齡降低而遞減，甚至最低僅有42%。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

羅一鈞說明，專家考量民眾旅遊風氣盛行、抗體保護力下降，還有醫療航空業等特定族群高暴露風險，決議修訂MMR疫苗接種建議。

針對將前往疫區、醫療照護工作人員、工作會頻繁接觸外國人等具較高風險成人可「自費」接種麻疹疫苗建議年齡，由原本1981年(含)以後出生，放寬為1966年(含)以後出生，如不具有麻疹免疫力，建議補接種1劑MMR疫苗。

也就是說，原本建議年齡為20歲至44歲，現在再往上放寬至59歲，45至59歲成人為新增對象。羅一鈞表示，這次新增對象主要涵蓋了「壯世代」，也就是1966到1980年出生者。根據統計，在今年24例境外移入麻疹個案中，有4例就是落在這個年齡層，顯示此年齡族群可能處於免疫空窗期。

羅一鈞指出，目前國內自費MMR疫苗尚有2.1萬劑，另有1萬劑於4月中旬進口正在檢驗封緘作業中自費疫苗供應漸趨穩定，近期欲前往越南等麻疹疫情地區旅遊的20至59歲民眾，如不具麻疹免疫力(例如麻疹抗體檢驗陰性)或不確定自己是否具有麻疹免疫力，可諮詢醫師評估自費接種1劑再前往。