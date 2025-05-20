新冠增4死！50多歲男多重感染呼吸衰竭亡　10月大嬰重症住加護

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情猛竄升！根據疾管署最新統計，上周一口氣增加93例重症，4例死亡。死亡個案最年輕是50多歲男性，發病之後新冠快篩陰性，仍因為肺炎收治住院，後續症狀惡化且PCR檢驗陽性，住進加護病房，後續併發多重細菌黴菌感染，5月中旬過世，死因為新冠肺炎併發呼吸衰竭；重症個案方面，年紀最小為10個月大女嬰，出現急性呼吸衰竭，收治加護病房治療中。

疾病管制署今（20）日表示，國內新冠疫情持續上升，第20周（5月11日至5月17日）新冠門急診就診計1.9萬人次，較前一周上升88.2%，且已經是連續6周上升；另新增93例新冠併發重症本土病例及4例死亡病例。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案中最年輕是中部50多歲男性，本身有癌症病史，2021年到2022年分別有接種兩劑新冠疫苗，但沒有接種JN.1疫苗。4月中旬出現呼吸喘、食慾下降、全身疲倦，症狀持續一周沒有改善，後續於4月下旬就醫，有乾咳、血壓偏低，當時檢驗新冠陰性，但X光顯示肺炎，被收治住院給予抗生素治療。

林詠青指出，個案住院一周後肺炎症狀惡化，出現呼吸費力、血氧偏低，此時PCR檢驗為陽性，研判是新冠感染併發肺炎、急性呼吸窘迫，因此插管使用呼吸器、轉到加護病房，給予抗病毒藥物治療，後來加護病房住院期間併發多重細菌黴菌感染，治療效果不佳，住院三星期，於5月中旬過世，死因為新冠肺炎併發呼吸衰竭。

重症個案部分，上周最年輕是南部10個月大女嬰，林詠青表示，個案沒特殊病史，沒有接種JN.1疫苗，5月中旬有發燒症狀到診所就醫，後續沒改善還出現食慾不振、呼吸急促、哮吼等症狀。

發病後兩天到醫院就醫，檢查有血氧偏低，新冠快篩陽性，Ｘ光顯示肺炎，因為急性呼吸衰竭收治加護病房，給抗病毒藥物治療，目前住院四天，已經無發燒，生命徵象穩定且意識清楚，還在持續住院中。

疾管署表示，今年新冠併發重症本土病例累計330例，其中47例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上未接種JN.1疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，近期疫情升溫讓接種意願上升，疾管署統計，上周（5月12日至5月18日）接種近1.7萬人，為近3個月以來單周最高，亦較前一周（5月5日至5月11日）增加57%。

疾管署表示，目前新冠抗病毒藥物儲備充足，尚有瑞德西韋20.7萬劑、倍拉維46.9萬人份，莫納皮拉韋1.1萬人份，且仍有開口合約可叫貨。食藥署亦已協調四大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩持續鋪貨補貨，民眾如有新冠快篩需求，請就近詢問選購。