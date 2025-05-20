遠百進口「玄米油」致癌物超標　聯馥食品「牛肝菌菇」農藥違規

▲玄米油檢出縮水甘油脂肪酸酯超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗結果，其中有一批遠東百貨股份有限公司從巴西進口的「玄米油」檢出縮水甘油脂肪酸酯超標，另還有一批由「聯馥食品股份有限公司」從秘魯進口的「乾燥牛肝菌菇」檢出2項農藥超標。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，「遠東百貨股份有限公司」輸入產地為巴西的「玄米油」，品牌名為MANTOVA，被檢出縮水甘油脂肪酸酯1,153μg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯（GEs）於市售供食用或作為食品加工原料之植物性食用油脂，以縮水甘油或稱為環氧丙醇計算限量為1,000μg/kg。

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「縮水甘油脂肪酸酯」經過人體腸道水解成為「縮水甘油」，此時恐具有致癌性與基因毒性。該批巴西的「玄米油」在邊境必須退運或銷毀，食藥署也會針對「遠東百貨股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

另外，「聯馥食品股份有限公司」輸入產地為秘魯的「乾燥牛肝菌菇」，被檢出殘留農藥磷化氫0.07ppm、巴賽松0.15ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，燻蒸劑磷化氫容許量為0.01 ppm；殺蟲劑巴賽松為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規值，該批秘魯的「乾燥牛肝菌菇」在邊境必須退運或銷毀，食藥署會針對「聯馥食品股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

▲「乾燥牛肝菌菇」檢出農藥超標。