拜登攝護腺癌晚期　醫曝「台男發生率悄竄升」：1類人風險增2倍

▲美國前總統拜登確診第四期攝護腺癌。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

美國前總統拜登確診第四期攝護腺癌，且已轉移至骨骼，引起全球媒體高度關注。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師表示，攝護腺癌已悄悄躍升為國內男性癌症發生率的第三名，整體警覺性仍待提升，建議50歲以上男性應每兩年檢查一次PSA，若有家族病史，建議從45歲起就開始追蹤，因為若家族中有長輩曾罹患攝護腺癌，發生機率約為一般男性的兩倍。

顧芳瑜指出，攝護腺癌與肺癌、肝癌不同，早期通常無明顯症狀，容易被忽略，但只要早期診斷、及早治療，大多數病患都能成功控制甚至痊癒。根據衛福部統計，攝護腺癌已從過去男性癌症的第五名，上升到第三名，但原因並非來自環境，主要還是跟高齡化社會密切相關，因為攝護腺癌本來就是一種高齡男性常見的癌症。

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他進一步說明，目前臨床最常見的初步篩檢方式，是透過抽血檢查攝護腺特異性抗原（PSA），也被稱為攝護腺癌指數。若指數偏高，通常會安排進一步切片檢查。不過他也坦言，PSA雖然敏感，但假陽性比例不低，可能造成不少不必要的檢查與焦慮。

顧芳瑜建議，患者也可以考慮採用另一種精準度更高的篩檢方式PHI（攝護腺健康指標），若希望更進一步確認是否需要切片，建議可搭配3T MRI（或稱mp-MRI）磁振造影檢查。

攝護腺癌的成因以「基因遺傳」為主，部分研究也指出，「高脂飲食」與「紅肉攝取」過量可能增加風險。顧芳瑜強調，攝護腺癌並不可怕，關鍵在於不要忽略定期檢查，建議50歲以上男性應每兩年檢查一次PSA，若有家族病史，建議從45歲起就開始追蹤。萬一指數異常，也不需過度焦慮，只要及早處理，攝護腺癌多半是能夠控制甚至痊癒的。