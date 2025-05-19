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男「洗牙太痛」狂毆女醫師　牙醫公會發聲：追究到底

▲▼周男洗牙太痛，失控痛打女牙醫，遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲周男洗牙太痛，失控痛打女牙醫，遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市松山區南京東路四段一所牙醫診所今（19日）上午9時50分許傳出醫療暴力事件，有一名21歲的周姓男子前往診所洗牙，但卻不耐疼痛，當場暴怒起身、朝女牙醫臉上揮拳。對此，牙醫師公會全國聯合會表示，對於任何利用威脅、恐嚇、施暴等非法方式傷害醫療人員之行為，絕不容忍，必須依法究辦、嚴厲譴責。

事件發生當下，現場一名在診所清洗冷氣的技師目睹全程，並在爆料公社PO文，表示案發前還有聽到周男在向醫師詢問矯正牙齒等相關問題，醫師也有給予建議，隨後開始洗牙後，周男不斷表示「很痛」，沒多久就聽到周男大聲咒罵、並起身攻擊醫師。他更表示，目測該男約175公分以上、近百公斤。

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該名技師當下立即上前攔阻，要周男冷靜、好好溝通，「但男病患身材魁梧，我一個人抓不住，他依舊拳拳往女醫師臉部狂毆，嘴裡還喊『幹xx，我跟你說很痛，是不會輕一點喔？』」事後技師衝出診所請旁人幫忙報警，並救出女醫師，待警方到場後，周男已經離開。

針對此一事件，牙醫師公會全國聯合會發聲明表示，將瞭解事件經過與受害醫師狀況，後續將全力提供必要協助與支持，確保會員權益與人身安全，對於任何利用威脅、恐嚇、施暴等非法方式傷害醫療人員之行為，絕不容忍，必須依法究辦、嚴厲譴責。

牙醫師公會全國聯合會更呼籲，主管機關與醫療界攜手合作，建立「醫療安全聯絡網」，強化危機處理通報機制，使第一線醫護人員於遭遇暴力威脅時能即時應變、迅速求援，保障診所與醫事人員的執業安全。

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關鍵字： 洗牙 牙醫 牙醫師公會

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