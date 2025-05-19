ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

拜登同病情也適用！健保署擴大給付「5癌」標靶藥

記者趙于婷／台北報導

健保署今（19）日宣布擴增癌症標靶藥PARP抑制劑，通過2項PARP抑制劑用於「晚期高度惡性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌維持治療」、「早期乳癌術後輔助治療」及「轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線」。至於美國前總統拜登罹患的攝護腺癌，健保署表示，若是符合轉移性、基因突變等條件等相同病情，在台灣可享有健保給付用藥。

卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌及乳癌為我國111年女性發生率前10名，攝護腺癌為男性發生率排行前3名，而近期美國前總統拜登罹患攝護腺癌，讓該病症再度引發關注。

▲中央健保署,健保署。（圖／ETtoday資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲健保署再宣布擴增癌症標靶藥PARP抑制劑。（圖／ETtoday資料照）

健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，目前PARP抑制劑給付於晚期卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌「具germline/somatic BRCA1/2致病性突變」族群，本次擴增給付於「具HRD陽性且含致病性BRCA突變或基因不穩定」族群，共通過2項藥品（olaparib及niraparib）。

含olaparib成分藥品合併含bevacizumab成分藥品，可延長整體存活期中位數17.9個月（75.2個月vs 57.3個月）；含niraparib成分藥品可延長無惡化存活期11.4個月（19.6個月vs 8.2個月）；另在「具germline BRCA1/2突變併HER2陰性高復發風險之早期乳癌術後輔助治療」，含olaparib成分藥品可顯著降低42%侵襲性疾病及43%遠端疾病的發生風險。

而在「具germline或somatic BRCA1/2致病性或疑似致病性突變之轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線治療」，含olaparib成分藥品合併含abiraterone成分藥品可延緩無惡化存活期中位數未（達到vs8.4個月）及整體存活期中位數（未達到vs23個月），增加癌友治療選擇。

黃育文說，在擴增給付之後，預估嘉惠約775名癌症病友，在「晚期高度惡性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌維持治療」每人每年併用治療藥約147萬元、單用約140萬元；「早期乳癌術後輔助治療」單用治療約75萬元；「轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線」併用治療則約204萬元。

健保署本次擴增給付，在乳癌屬證據等級Category 1及首選治療，且三大主要HTA組織皆建議給付；在攝護腺癌屬Category 1及三大主要HTA組織皆建議給付；在卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌，含olaparib成分藥品合併含bevacizumab成分藥品屬Category 1，含niraparib成分藥品屬三大主要HTA組織皆建議給付。

【求摸摸還開花花】貓貓伸肉掌跟主人撒嬌討摸

關鍵字： 健保署 標靶藥物 癌症 攝護腺癌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

三峽車禍5人送土城醫院　3學生重傷轉加護

三峽車禍4人送亞東　3人待轉加護「包括1名10多歲女學生」

三峽汽車暴衝撞10多名學生　恩主公醫院收治6人「2人OHCA」

25歲後膠原蛋白狂掉？這份逆轉肌齡飲食清單請直接收藏！

氣炸鍋、水波爐不能亂用！主廚點名常見NG行為、功能差在哪

拜登攝護腺癌晚期　醫曝「台男發生率悄竄升」：1類人風險增2倍

夏季戴帽藏禿頭危機！專家：AI精準偵測頭皮細菌與毛囊　助評估落髮風險

拜登攝護腺癌已擴散！　醫曝疼痛情況「快把骨頭給撐破」

【廣編】蔡司台灣與宏碁智醫簽署備忘錄　推動「超廣角眼底攝影系統AI篩檢軟體」

讀者迴響

回到最上面