拜登同病情也適用！健保署擴大給付「5癌」標靶藥

記者趙于婷／台北報導

健保署今（19）日宣布擴增癌症標靶藥PARP抑制劑，通過2項PARP抑制劑用於「晚期高度惡性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌維持治療」、「早期乳癌術後輔助治療」及「轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線」。至於美國前總統拜登罹患的攝護腺癌，健保署表示，若是符合轉移性、基因突變等條件等相同病情，在台灣可享有健保給付用藥。

卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌及乳癌為我國111年女性發生率前10名，攝護腺癌為男性發生率排行前3名，而近期美國前總統拜登罹患攝護腺癌，讓該病症再度引發關注。

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▲健保署再宣布擴增癌症標靶藥PARP抑制劑。（圖／ETtoday資料照）

健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，目前PARP抑制劑給付於晚期卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌「具germline/somatic BRCA1/2致病性突變」族群，本次擴增給付於「具HRD陽性且含致病性BRCA突變或基因不穩定」族群，共通過2項藥品（olaparib及niraparib）。

含olaparib成分藥品合併含bevacizumab成分藥品，可延長整體存活期中位數17.9個月（75.2個月vs 57.3個月）；含niraparib成分藥品可延長無惡化存活期11.4個月（19.6個月vs 8.2個月）；另在「具germline BRCA1/2突變併HER2陰性高復發風險之早期乳癌術後輔助治療」，含olaparib成分藥品可顯著降低42%侵襲性疾病及43%遠端疾病的發生風險。

而在「具germline或somatic BRCA1/2致病性或疑似致病性突變之轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線治療」，含olaparib成分藥品合併含abiraterone成分藥品可延緩無惡化存活期中位數未（達到vs8.4個月）及整體存活期中位數（未達到vs23個月），增加癌友治療選擇。

黃育文說，在擴增給付之後，預估嘉惠約775名癌症病友，在「晚期高度惡性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌維持治療」每人每年併用治療藥約147萬元、單用約140萬元；「早期乳癌術後輔助治療」單用治療約75萬元；「轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線」併用治療則約204萬元。

健保署本次擴增給付，在乳癌屬證據等級Category 1及首選治療，且三大主要HTA組織皆建議給付；在攝護腺癌屬Category 1及三大主要HTA組織皆建議給付；在卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌，含olaparib成分藥品合併含bevacizumab成分藥品屬Category 1，含niraparib成分藥品屬三大主要HTA組織皆建議給付。