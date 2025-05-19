520世界僵直性脊椎炎日　免疫症名醫曝「藝人病例多」可能原因

▲多名藝人涉非法閃兵，引發民眾熱議過往藝人常見的免服兵役疾病「僵直性脊椎炎」。圖為總統賴清德至成功嶺視導。（圖／總統府提供）

記者邱俊吉／台北報導

最近藝人閃兵案引熱議，整理過往消息，可見自體免疫疾病「僵直性脊椎炎」是藝人免服兵役「熱門」病之一，包括周杰倫、敖犬、余祥銓等，都因診斷有此症未從軍。明天5月20日適逢世界僵直性脊椎炎日，醫師說，患者不會特別集中於藝人，可能某些診斷未必準確，由風濕免疫專科開立會更具參考價值。

針對僵直性脊椎炎，中華民國僵直性脊椎炎關懷協會創辦人、振興醫院一般內科主任林孝義說，此症病因仍不明，已知與遺傳基因「人類白血球抗原HLA-B27 」息息相關， 但檢驗對此基因有陽性反應，不代表日後一定會發病，估計全台約130萬人帶此基因，其中僅13萬人可能產生包括僵直性脊椎炎在內的多種免疫病，例如乾癬、虹彩炎等，故一般推算僵直性脊椎炎病例在2300萬人中約5萬至6萬人左右。

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林孝義表示，僵直性脊椎炎最常見症狀為晨僵，不少患者是在16、17歲時，身子僵硬到連起床都難，被誤解為偷懶不想上學，就醫後才確診，不過早年因醫界對此症認識有限，部分病例被診斷為椎間盤突出而進行手術，結果脊椎受傷後反刺激僵直性脊椎炎嚴重發作。

此外，林孝義說，過去有某些僵直性脊椎炎患者當兵後引發問題，推測與受傷有關，為此，他在台北榮總任職期間，曾與國軍展開大規模研究，結果發現海陸部隊可能因出操劇烈較易受傷，確實發作率偏高；其次是傘兵部隊，由於從高空落地會遭受猛烈衝擊，也使得相關病例較常見。

林孝義指出，目前已知除受傷可能誘發僵直性脊椎炎之外，其他因素如尿道、腸道感染，也發現與此症高度相關，但過去沒有研究特別分析演藝人員的受傷、感染機率，故男性藝人若真有偏高比例確診此症，專家不易給解答。

台北榮總過敏免疫風濕科特約主治醫師、中華民國風濕病醫學會前理事長周昌德則說，一般腰背疼痛可能僅5%起因與僵直性脊椎炎有關，且無科學證據發現病人集中於特定職業，若有某族群發生率較高，推測與醫師診斷有關；他認為，此症確診有嚴格條件，包括症狀、血液、X光檢查等，部分骨科、復健科、中醫開立的診斷，可能相對不如風濕免疫專科醫師準確，才會有單一族群多人因此免服兵役的現象。