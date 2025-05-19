拜登「攝護腺癌擴散骨頭」　醫示警日常2現象：已轉移不自知

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記者趙于婷／台北報導

美國前總統拜登罹患攝護腺癌（又稱前列腺癌），且已出現骨轉移，屬於晚期。針對攝護腺癌徵兆，醫師指出，攝護腺癌來得無聲無息，多數表現僅是「尿急夜尿、背痛」，卻已是攝護腺癌或已脊椎轉移而不自知。

根據《路透社》報導，拜登辦公室18日發布聲明表示，拜登上周因為排尿異常就醫，並於16日確診前列腺癌，聲明中證實，拜登的癌症已經轉移至骨頭。通常癌細胞已經擴散至其他器官的癌症被歸類為第4期，屬於晚期的階段。

攝護腺癌的症狀包含「排尿異常、夜尿、尿液或精液帶血、骨頭疼痛、攝護腺特異抗原濃度（PSA）指數上升」等。台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順指出，在檢查方面，有包括攝護腺超音波、觸診和PSA抽血檢查，若癌症指數偏高，更要積極複檢，也可自費磁振造影，高階磁振造影MRI對於區分攝護腺的可疑病灶至關重要。

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許富順提醒，攝護腺癌多數症狀僅「尿急夜尿或背痛」，有時初期症狀不太明顯，建議男性過50歲以後，應每年攝護腺檢查，包括攝護腺超音波、觸診和PSA抽血檢查，若癌症指數偏高，更要積極複檢。

台灣泌尿科醫學會建議，50歲以上男性每兩年應檢查PSA指數並搭配肛門指診，定期檢查有助於早期發現攝護腺癌，且有健保給付，目前也有最新的攝護腺健康指數（PHI）抽血檢驗攝護腺癌，根據研究指出PHI檢測的精準度是一般篩檢的3倍，可提供醫師進一步的判定，輔助臨床診斷，有效減少約3至5成非必要性切片，但目前屬於自費項目。

▲美國前總統拜登罹患攝護腺癌。（圖／路透）