飯後總「腹脹」打嗝放屁　小心是「SIBO」恐變腸漏症

▲醫師提醒，腹脹若排除疾病，可能是SIBO。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「腹脹」的原因很多，臨床上會透過腹部超音波、胃鏡和大腸鏡檢查，若無異常仍反覆腹脹，可能是「小腸菌叢過度增生」（SIBO）。醫師指出，SIBO常見於飯後1至2小時開始腹脹，也可能伴隨打嗝、放屁、腹痛、腹瀉或便秘等症狀，若長期未處理，可能造成「腸漏症」。

SIBO是指本應菌數稀少的小腸中，因蠕動變慢、胃酸不足或消化酵素分泌減弱，導致本來應該在大腸的細菌異常繁殖過多於小腸，這些細菌會把未完全分解的碳水化合物發酵產氣，因而出現腹脹、打嗝等問題。

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聯安預防醫學機構內視鏡室主任徐兆甸指出，許多SIBO患者在脹氣初期會自行補充益生菌或益生質，卻反而越吃越脹，這是因為小腸細菌已經過度增生，再攝入過多益生菌或益生質（含膳食纖維的食物=細菌的食物），等於是「餵養」了過多的細菌，導致產氣更嚴重，反而加重不適。

SIBO可透過乳果糖呼氣測試診斷，治療上除了可考慮草本抗菌或短期抗生素外，「低FODMAP（低腹敏）飲食」，像是常見的洋蔥、大蒜、豆類、某些水果（如蘋果、芒果）、乳製品、代糖等，也是實證支持的方法之一。

徐兆甸說，雖然這些食物在健康飲食中常被推薦，但對某些腸道敏感、細菌過度增生的人來說，反而容易產氣、造成腹脹不適，低FODMAP飲食就是短期限制這類高發酵性食物，讓腸道減少「餵食細菌」的食物，幫助脹氣症狀緩解，進一步找出個人耐受度較差的食物來源。

研究發現，超過八成的腸躁症患者同時存在SIBO問題，而七成患者在採用低FODMAP飲食後可有效緩解症狀。徐兆甸提醒，對於長期腹脹或反覆出現腸躁相關症狀的患者，確認是否合併SIBO，是釐清病因的關鍵，若SIBO長期未處理，其持續產生的發酵產物可能影響腸道黏膜，進而造成腸漏症。