瘦子也可能中招！　破解橘皮組織的根本對策

▲運動能促進下肢血液循環，避免大腿、臀部囤積脂肪。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

根據統計指出，青春期之後，約有80％～90％的女性，都有程度不等的橘皮組織，橘皮組織在醫學上稱為cellulite，多半發生在臀部、臀腿交界處、大腿內外側、手臂蝴蝶袖處、腰部、腹部及乳房等，難以運動到的部位，這些部位脂肪過度堆積，加上皮膚彈性不佳，使皮膚組織的結構排列不平均，因而使得表面產生凹凸不平，如此不平滑的外觀，看起來就像與風乾的橘子皮一樣難看。

皮膚科醫師歐佳嵐表示，雖然肥胖者比較容易出現橘皮組織，但臨床上許多身形纖瘦的女性，因為長期缺乏運動、久坐不動，局部血液循環不佳，也很容易出現局部性肥胖，一樣無法抵擋橘皮組織的攻擊。

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消除橘皮組織，該怎麼做才好？

1. 維持標準體重，橘皮組織是因為脂肪囤積而產生，因此控制良好的體態是關鍵。

2.養成健康的飲食習慣。

3.避免抽菸及過量服用避孕藥。

4.局部按摩及拍打，準備身體乳液在洗澡完按摩臀部或腿部產生橘皮的部位。平時也能拍打肥胖部位，有助血液循環。歐佳嵐提醒，按摩及拍打剛開始效果較明顯，若要消除橘皮組織，還是得靠運動為關鍵。

5.運動消脂法

藉由運動消耗熱量、燃燒脂肪，使肌膚緊緻，達到瘦身與曲線雕塑的效果，才是消除橘皮組織最根本作法。推薦的運動像是跑步、下肢運動、騎腳踏車、游泳等，都是不錯的選擇，能促進下肢血液循環，避免大腿、臀部囤積脂肪。

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