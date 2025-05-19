攝護腺癌「不痛才危險」　餐桌上多選十字花科蔬菜助避險

記者邱俊吉／台北報導

美國前總統拜登今晨傳出罹患攝護腺癌的消息，且已有骨轉移，震驚全球，對此台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在臉書提醒，攝護腺癌已不是年長男性的專利，所有成人男性都應正視，且除非轉移到骨骼等部位，否則患者不容易感到痛，但不痛更危險，民眾要多注意。

張家銘提到，年齡、家族史與基因變異是攝護腺癌已知危險因子，包括BRCA1/2 、 TP53 等基因突變，皆與攝護腺癌高度關聯，而環境荷爾蒙干擾、肥胖、飲食失衡、缺乏運動等，也被多項研究證實具相關性。



▲拜登罹患晚期攝護腺癌，消息震驚全球。（圖／路透）

針對攝護腺，張家銘指出，其對於雄性、雌性荷爾蒙都很敏感，生活中常見塑膠容器、防火材料、農藥與清潔劑等，均可能釋放干擾內分泌的化學物質，形成攝護腺的潛在威脅，而男性荷爾蒙睪固酮常被視為「青春」的象徵，但自由睪固酮若過高，也被認為會提高風險。

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張家銘寫道，根據研究，肥胖、慢性發炎都會提升攝護腺癌風險，故平常可適量攝取富含植化素的食物，特別是十字花科蔬菜如花椰菜、芥藍，與豆類、大蒜等，還有各種含維生素、Omega-6 脂肪酸的飲食，並維持理想體重、規律運動，同時盡量避免環境毒素，都能有效降低罹癌機率。

張家銘建議，每週最好有至少150分鐘中度運動，例如快走、游泳或打太極，有助調節荷爾蒙，並提升免疫功能，日常生活則要避免長期重複使用塑膠瓶，不使用含雙酚A產品，改用天然清潔用品，兼顧健康與環保。

此外，張家銘提到，只要在早期診確診，攝護腺癌治癒率超過9成，提醒有家族史或年過50歲者，最好每年定期接受 PSA 檢測與數位肛門指診（DRE），將可大幅提升早期發現率。

張家銘強調，許多男人不怕痛，但該怕的是「不痛時已悄悄發生」，不論是父親、丈夫或兒子，最好可彼此提醒攝護腺癌風險，使預防成為家庭日常。