一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

▲最近許多人感染新冠，快篩陽性中鏢。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

好多人中鏢！國內新冠疫情進入流行且連續5周上升，兒童感染科醫師顏俊宇分享第一線觀察表示，這一波的新冠表現得特別多變，有些症狀和一般感冒、流感、甚至腸胃炎很相似。

顏俊宇在臉書說，最近在診間觀察到，新冠病毒的感染真的持續升溫，從7、8個月大的小寶寶高燒，卻沒有其他明顯症狀，到國小學童發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛，也有幼兒園孩子以高燒合併腹痛為主訴前來就診。

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顏俊宇指出，這一波的新冠表現得特別多變，有些症狀和一般感冒、流感、甚至腸胃炎很相似；有幾位小病人原本以為只是單純腸胃不適，但因為燒得特別高，一驗快篩竟然就是陽性。

顏俊宇提到，雖然疫情有些回升，但不需過度緊張，大多數孩子在3～5天內，口服症狀治療就能順利康復，只需要留意幾個可能的重症警訊：

1、發燒退了，但孩子仍持續精神不佳、喘，或說胸口不舒服。



2、有持續性嘔吐、頭痛或肚子痛。



3、超過12小時沒進食或沒解尿。



4、出現抽搐、意識不清、持續昏睡、呼吸困難，或嘴唇顏色發白、發紫。

顏俊宇提醒，如果遇到以上情形，建議盡快前往大醫院評估與治療。

疾病管制署副署長羅一鈞分析，這波新冠疫情預估6月達高峰，提醒民眾盡快接種疫苗，確保高峰來臨前取得保護力。