張上淳示警這波新冠影響維持2個月　2族群慎防重症威脅

▲台大副校長張上淳出席台大醫院130週年院慶義診活動。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

金曲歌王陳奕迅因染新冠肺炎宣布取消演唱會，而國內新冠疫情也進入流行且連續5周上升，上周就診就多達9978人次。防疫專家張上淳今（17）日受訪表示，新冠疫情沉寂一段時間又來一波，預期影響約達2個月，而部分年長者、免疫不好的人還是可能受影響導致出現重症，建議還沒接種最新版JN.1新冠疫苗的人應該去打一下，會比較安全。

根據疾管署統計，上周新冠門急診就診9978人次，較前一周增加66%，就診個案年齡層當中以5~9歲、10~19歲的兒童、青少年增加最為明顯，皆翻倍成長；另新增34例新冠重症，6例死亡，重症個案中還有一例11個月大男嬰。

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張上淳今日出席台大醫院130週年院慶義診活動被問及這波新冠疫情，他分析，疫情特性就是一波接著一波，現在是沉寂一段時間之後再次出現的一波疫情，有些人沒有接種疫苗或者是很早以前得到感染的人，現在被感染的可能性增加。雖然多數人感染後可能是輕症，對一般民眾的威脅性還好，但是周遭、同住者仍然會有年長者、免疫力不好的人，遭到感染就可能出現重症，造成威脅。

疾管署副署長羅一鈞則提到，近期新冠就醫個案多是兒少、學生族群，他們在校園接觸染病，可能回家後再傳給抵抗力比較弱的家人，預期後續會增加其他族群傳播。

羅一鈞日前分析，今年新冠疫情上升相對早，不過就診人數和去年相比較低，推估疫情應於6月進入高峰，但是否會出現高原期、高峰會有多高，都還需要觀察。此外，由於全球流行主流仍為JN.1衍生的變異株，世界衛生組織(WHO)日前公布最新新冠疫苗選株會議結論，認為目前的新冠JN.1疫苗仍具足夠保護力。

張上淳表示，每一波疫情大概會維持個兩個月左右，還是提醒還沒接種新冠JN.1疫苗的民眾儘速接種，會比較安全。

▲台大醫院130週年院慶義診活動。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院慶祝成立130週年，今日在台灣大學校總區舉辦「130週年院慶系列活動－社區健康促進列車」，希望義診健康促進活動將醫療知識帶入社區及學校。

活動集結台大醫療體系，由總院、北護分院與癌醫中心分院，設置22個健康主題攤位，包含眼壓檢查與電腦驗光、兒童發展篩檢、防跌運動、癌症篩檢與PrEP愛滋預防推廣等，預計服務800名以上社區民眾與學生。

台大醫院院長吳明賢表示，130週年院慶意義非凡，除今天衛教活動之外，還會舉辦安寧照顧研討會、音樂會等活動，更將發行專刊，將各科部在過去130年對台灣重要的醫學貢獻彙整。





▲台大院慶義診活動，體適能促進中心衛教民眾防跌倒知識。（圖／記者洪巧藍攝）