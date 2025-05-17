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有伴侶者真的會「幸福肥」　醫揭研究：一起減重也更容易瘦

▲▼晚餐約會。（圖／CFP）

▲戀愛真的會使人幸福肥。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

「幸福肥」是真的！研究發現，有伴侶者維持正常體重的機會比單身者少約20%，可能原因包含紀念日、家庭聚餐有關，享用美食忽略飲食控制；但相對地，若伴侶一起參與減重計畫，12 週內平均能比單身者多減下 1.3 公斤，顯示陪伴的力量不容小覷。

520也是許多人傳遞心意的日子，但是小心連體重也可能一起「升溫」，初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，根據刊登於《PLOS One》期刊的研究指出，有伴侶者維持正常體重（BMI < 25）的機會比單身者少約 20%。原因可能與生活中頻繁的紀念日、家庭聚餐有關，在放鬆和享用美食的氣氛中，較容易忽略飲食控制，久而久之導致體重上升，也就是俗稱的「幸福肥」。

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但是，「雙人模式」也能成為減重助力。根據《Progress in Preventive Medicine》期刊的研究，針對 40 位 BMI 過重或肥胖的非裔美國男性進行為期 12 週的減重計畫，結果發現，如果同住的另一半一同調整飲食與運動等習慣，男性平均可減重 4.7 公斤，是獨自參與者（3.4 公斤）的 1.38 倍，就連伴侶也平均瘦了 2 公斤。

陳威龍分享，在臨床經驗中，無論是親子、朋友、情侶或夫妻，只要有共同目標並互相支持，往往能比單獨減重更容易堅持、也更有效果。就曾有一位竹科高階主管在開始療程後，一個月內瘦下 5 公斤。有了明顯成效後，太太也一起加入。經過 8 週的配合，兩人分別減下 11 公斤與 6 公斤，不僅糖化血色素恢復正常，更成功逆轉先生的脂肪肝。

不過並非所有伴侶共同減重的經驗都是愉快的，陳威龍指出，若彼此對減重方法認知不同，或因飲食習慣改變造成情緒波動，反而可能導致溝通摩擦，甚至影響感情。所以必要時還是需要專業介入，由醫師與營養師根據個人的健康狀況與生活習慣，規劃合適的飲食與體重管理策略，才能讓伴侶雙方步調一致，在彼此的支持與鼓勵下，更容易達到長期穩定的成果。

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關鍵字： 減重 肥胖 醫學研究 代謝症候群 新陳代謝

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