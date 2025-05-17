「衛生局不會通靈」林靜儀談台大狼醫事件　院方早就可通報

▲衛福部次長林靜儀，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產部黃姓住院醫師於2021年趁執勤急診工作時性侵就診女子，直到近日法院判決出爐，北市衛生局才啟動醫師懲戒程序，期間他雖遭台大記過，仍完成相關訓練還到桃園某診所任職。衛福部次長林靜儀今日受訪表示，只要違反醫學倫理就符合啟動懲戒委員會條件，不一定得等到判刑。她直言「衛生局不會通靈」，台大院內早在確認性騷成立就可主動通報，可以更早開始流程。

該名黃姓住院醫師當時謊稱要進行「性反應測試」，甚至還說「沒有做到高潮的話，結果可能會有影響」，性侵就診女病患，台北地院審結依趁機性交罪判處3年有期徒刑。北市衛生局局長黃建華今（17）日受訪表示，衛生局已經啟動醫師懲戒委員會的流程，正在進行事實蒐集，預計7、8月開會審議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而案件發生超過3年才開始進行懲戒程序，這段期間該名醫師還持續行醫，遭外界質疑動作太慢。台大醫院發言人陳彥元解釋，女患者2021年6月提告後，醫院即主動展開性騷委員會進行調查，同年9月確認性騷屬實記過處分，依性騷相關法規通知社會局，且委員會並未認定應將該名醫師送懲戒，才沒通知衛生局。

林靜儀受訪表示，《醫師法》25條規範醫師移付懲戒情事，除第二項的「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」，另有第四項「執行業務違背醫學倫理」，不一定要等到判刑，就以住院醫師對病患看診做出那樣的動作「難道沒有違反醫學倫理嗎？」

「衛生局無法通靈知道台大發生什麼事。」林靜儀說，台大性平相關會議開完之後，就應該主動向衛生局通報，如果當時有這樣做，後續懲戒委員會等程序早就開始走了。

▲北市衛生局長黃建華出席台大醫院慶祝130週年院慶義診活動。（圖／記者洪巧藍攝）

黃建華則提到，違反倫理規定事件嚴重程度不同，目前法規上沒有規範「哪個程度」必須通知衛生局，應修正醫師法、醫師懲戒辦法，衛生局則會與中央配合。林靜儀則強調，現行規定已有工具可用，但法條若有修改必要，也可討論修法。

林靜儀表示，在醫院受訓的住院醫師或者實習醫師都會被提醒，包含男醫師單獨接觸女病人應該要有護理人員陪同，另也有女醫師巡房接觸男性病患時，也可有護理師陪同，這些都是有相關準則可以依循，不一定完全不會出事，但醫師至少要依照規則行事。