世壯運逢高溫「3招防熱傷害」　喝含糖、酒精飲料恐加重脫水

▲週末高溫炎熱，注意熱傷害。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

世界壯年運動會今（17）日登場，根據中央氣象署發布高溫資訊，週末部分地區可達36度以上高溫。衛福部國健署示警，當人體處在溫度高、濕度高的大氣環境下，汗水不容易排出體外，如水分又攝取不夠時，會讓體感溫度隨之升高，增加熱傷害的風險。提醒民眾牢記「涼、補、心」三字訣，掌握預防熱傷害的關鍵原則，穿著涼爽、補充水分，並且注意或減少曝曬於高溫環境下。

一、保持「涼」爽：降溫避暑是關鍵。

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穿著輕便、寬鬆、透氣的衣服，外出時攜帶遮陽帽、陽傘。另外在室內，關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱能，並且增加空氣流通，及適當開啟風扇與空調。

二、「補」充分水分：時時補水，渴了再喝就太晚。

定時補水，建議保持每天喝至少2,000㏄白開水，避免含糖、含酒精飲料，以免加重脫水。另外從事高強度的活動或工作者，大量流汗時可適度補充有電解質(鹽分)的液體。

三、提高警覺「心」：關心自己與他人。

留意中央氣象署所發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。隨時留意自己及身邊友人的身體狀況，若出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等熱傷害徵兆，請立即離開高溫的環境，並設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）；必要時，儘速就醫，尋求專業的協助。