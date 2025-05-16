這波新冠較複雜！黃立民示警：強勢病毒株變多　疫情恐拖逾3個月

▲台大醫院兒童感染科醫師黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

金曲歌王陳奕迅因染新冠肺炎宣布取消演唱會，而國內新冠疫情也進入流行且連續5周上升，上周就診就多達9978人次。台大感染科權威醫師黃立民受訪坦言，這波疫情「變得比較複雜」，不同以往僅有一個主流病毒株，現在每個國家各自有流行病毒株，恐怕打破過往流行2、3個月就過去的趨勢，會讓疫情拖得更久。

新冠已經進入第7波Omicron疫情，根據疾管署統計，上周新冠門急診就診9978人次，較前一周增加66%，且已連續5周上升。另外，上周新增34例新冠重症，6例死亡，重症個案中有一例11個月大男嬰，疾管署目前預期疫情應於6月進入高峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大兒童醫院感染科醫師黃立民接受《ETtoday新聞雲》訪問直言，「這波疫情比較複雜。」他進一步指出，過往疫情趨勢比較單純，因為是一支主流病毒株同步在世界各國傳播，所以疫情走向會變成在2、3個月時間把大家感染一遍，接著病毒逐漸消失，疫情開始往下，但是現在主流病毒株變多，全世界同時大概有3支比較強勢的病毒株，讓疫情變得更加複雜與難以預測。

黃立民分析，台灣主流病毒株是NB.1.8.1，這株主要是來自於香港、中國大陸，至於美國方面則是流行LP.8.1，別的國家狀況又不同，變成「百家爭鳴」，有可能面臨台灣流行完NB.1.8.1，美國的主流株又跑來台灣，一波還沒完又來一波，恐怕把過去「一波結束後空窗幾月」的流行規律給打破，影響所及就是一波疫情恐怕會拖比較久。

▲陳奕迅罹患新冠肺炎，緊急取消演唱會。（圖／My Kan提供）

根據疾管署統計，近期新冠就醫主要族群以5歲至19歲兒少為主。黃立民表示，這些族群傳播能力強，因為社交活動頻繁、群聚機會多，特別是校內接觸等，不過他們染病後症狀多屬輕微，真正的高風險還是年長者、有共病或者免疫功能低下者，容易成為重症。

黃立民強調，目前最佳的預防措施仍然是接種新冠疫苗，另一大重點則是有症狀儘早就醫。他建議，有症狀可以在家先快篩，就醫後再說明自身狀況，醫院要篩檢就直接用PCR，不用再走一次快篩流程。

疾管署說明，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

疾管署也呼籲，滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。