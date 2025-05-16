中年女多年頭暈竟是「血液被偷給左手」　雙手血壓有落差是警訊

▲員榮醫療體系員榮醫院心臟外科賴金湖主任解說「鎖骨下動脈竊血症候群」原因及治療方式。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名中年女性多年頭暈，且活動越多就越暈，到處求醫仍無法改善，由於她本身還是洗腎患者，半年多前洗腎血流不足，打通洗腎瘻管，但動脈壓力仍很低，加上頭暈症狀才確認是「鎖骨下動脈竊血症候群」惹禍。醫師解釋，患者因鎖骨下動脈近端阻塞，左側腋下動脈及左側椎動脈血流量不足，一旦活動比較劇烈，身體會從脊椎動脈將血流「偷」給左手，導致頭部供血減少，病人就感到頭暈。

收治個案的員榮醫院心臟外科賴金湖指出，人體頭部的血液分別由前方的左右兩側的頸動脈及後方的脊椎動脈供應。正常血流方向是由心臟向遠端流動，患有鎖骨下竊血症候群患者，因鎖骨下動脈近端阻塞，因此向左側腋下動脈及左側椎動脈血流量不足。

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賴金湖進一步說明，一般活動時血流量還足以供應，患者有時並不會覺得有明顯異常感覺，但遇到劇烈活動時，左手血管需要有較多血流量，由於左側鎖骨下動脈供應的血流量不夠，會發生左側椎動脈血液逆流供應左手所需要血量，便稱為竊血症候群。且因左側椎動脈原本是供應腦幹、小腦及部分大腦，一旦血流量下降會造成頭部缺血，患者會出現頭痛、頭暈等症狀。

▲中年婦人鎖骨下動脈開口處幾乎完全阻塞(圖中紅圈處)。（圖／員榮醫院提供）

該名女性頭暈多年查不出原因，還以為是洗腎的後遺症，洗腎在左側上臂會有人工血管，但近年來洗腎血流一直都不足。賴金湖表示，經過超音波檢查發現她的腋下靜脈有狹窄的情形，透過氣球擴張的血管成形術打通洗腎瘻管，血流仍然非常微弱，動脈壓力也非常低。

賴金湖推測患者本身動脈存在嚴重狹窄，導致洗腎的血流偏低，當下安排血管攝影，看到患者鎖骨下動脈開口處幾乎完全阻塞，確實為「鎖骨下動脈竊血症候群」，後續為患者施行導管微創血管成型術及支架置放，一舉解決困擾患者多年的頭暈症狀。

後續該名女性提到，過去因為洗腎只量右手血壓，沒有量過左手，雖然右手血壓正常，但後續去比對兩手血壓，差距竟超過 30mmHg。

賴金湖提醒，一般民眾量血壓都固定量某一隻手，偶爾也可以雙手上臂都量一下，如果量測雙手上臂血壓時發現差距達到 20 mmHg以上就需要注意，超過30 mmHg就表示可能有嚴重阻塞。此外，如果伴隨手部無力與頭暈的情況，也要高度懷疑是鎖骨下竊血症候群。