37歲男腳腫喘不停「A型主動脈剝離」險喪命　僅1／3能活著到醫院

▲胸悶、呼吸困難或下肢水腫要注意是否A型主動脈剝離，圖為示意圖非當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

37歲江先生出現腳腫、呼吸困難問題長達3個月，多次就醫未果，今年初來到北榮急診，經過全人整合醫學科即時診斷，確認是致命的A型主動脈剝離併重度主動脈瓣逆流，差一步就可能心臟衰竭猝死。醫師指出，A型主動脈剝離極度致命，能活著到醫院的患者僅約三分之一，且多數無法撐過3個月，江先生能及時診斷救治並成功接受手術及多科治療，相當幸運。

收治個案的北榮內科部整合醫學科主治醫師曾致學表示，江先生當時生命徵象雖無明顯異常，但臨床評估仍不尋常，後續在住院數小時內以臨床重點式超音波（Point-of-care ultrasound, POCUS）進行床邊檢查，發現病人罹患A型主動脈剝離，伴隨嚴重主動脈瓣逆流與心衰竭徵象，情況十分危急，需立刻會同外科醫師評估緊急手術治療。

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▲A型主動脈剝離，伴隨嚴重主動脈瓣逆流與心衰竭徵象。（圖／台北榮總提供）

江先生手術歷時十數小時，術後更需使用葉克膜（ECMO）及主動脈內氣球幫浦（IABP）穩定循環，住院期間還面臨感染、心律不整及呼吸器依賴等狀況，後續在醫療團隊的悉心照護下逐步康復，住院一個多月後拔除呼吸器並平安出院，現已恢復正常生活，持續門診追蹤及抗凝治療。

「我只是喘跟腳腫，怎麼差點就沒命了？」江先生即便是現在，回憶起當時的就醫過程仍心有餘悸。執行手術的北榮心臟血管外科主治醫師陳泰位表示，A型主動脈剝離極度致命，能活著到醫院的患者僅約三分之一，且多數無法撐過3個月。江先生能即時被診斷並成功接受手術，是罕見且珍貴的成功案例。他提醒民眾，若出現急性胸痛、胸悶、呼吸困難或下肢水腫等症狀，應及早就醫以免延誤病情。

▲曾致學醫師使用臨床重點式超音波（POCUS）於病床旁檢查。（圖／台北榮總提供）

北榮全人整合醫學科主任張景智表示，全人整合醫學科為急診病患的後送病房，面對病情未明、合併多重系統問題的患者，特別需要全面性臨床判斷與跨專科合作，臨床重點式超音波（POCUS）正是該科的核心診斷工具之一，不僅能即時於床邊提供病灶影像資訊，更在心血管、胸腔、腹部等急重症狀況中發揮即刻診斷作用。