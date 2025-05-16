心跳慢比血壓低更有助長壽　跑起來護心效果大於日行萬步

▲最新研究發現心跳慢對於長壽的影響大於血壓低，專家認為進行劇烈運動如跑步才能有效減緩心跳 。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

別再只盯著血壓，「心跳」速度對長壽可能更重要。最新跨國研究發現，若休息時心跳偏快，即使血壓正常，死亡風險仍大於高血壓病人；此外，要減緩靜坐心跳，「日行萬步不如衝5分鐘」，比起走路等養生活動，透過刺激心跳飆升的劇烈運動如跑步等強化心臟，不動時心跳更能明顯慢下來，有助延年益壽。

這項大型研究主持人為國衛院名譽研究員、中國醫藥大學講座教授溫啟邦，他表示，團隊納入台灣63萬6064人與挪威HUNT世代研究5萬6153人的健檢相關資料，追蹤約25年，比較坐姿心跳每分鐘在80至99次者，與高血壓（血壓≥140/90 mmHg）病人的死亡風險，並排除多種慢性病因素，以評估心跳、血壓各自對壽命的影響。

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結果顯示，對於未滿40歲者，有高血壓並未提高死亡風險，但靜坐心跳則橫跨所有年齡層、皆與死亡風險正相關，這代表即使是年輕族群，若靜坐心跳每分鐘超過80次，死亡率便會上升。

這項研究也發現，若「血壓正常但心跳偏快」，死亡風險仍大於「高血壓但心跳正常」，前者相較於一般人，平均壽命減少約10.29年，而後者則減壽約5.53年。

溫啟邦指出，根據研究結果，推論若心跳偏快，可能代表心、肺功能不足或交感神經長期興奮，進而影響全身健康；相較下，高血壓雖為心血管危險因子，但其對死亡風險的長期預測力不如靜坐心跳。

此外，溫啟邦表示，此研究可延伸出一個重要概念，即「心跳悖論」：為使心跳變慢，要靠運動先加速心跳。平常運動應盡量使心臟快速跳動，才可有效強化心臟功能，進而減緩靜坐心跳、降低死亡率。

對於運動與健康的關係，溫啟邦指出，以往多宣導「要活就要動」、「有動比沒動好」，但根據近年研究，他認為不能只聚焦日常活動量足夠，更應宣導提升運動強度，才能有效促使心、肺進步，建議每週至少有數次短時間的劇烈運動，例如快跑、間歇訓練等，會比單純日行8千步、1萬步，更能發揮降低死亡風險的效果。

溫啟邦也建議臨床思維改變，靜坐心跳應與血壓並列，成為健康評估的重要指標，尤其是心跳偏快的年輕人，宜及早改善體能，而非僅靠血壓作為判斷標準，才能達到健康長壽。