北市聯醫爆「醫檢師偷拍女患者更衣」　院方：已調離現職

▲北市聯醫仁愛院區 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市聯合醫院仁愛院區爆發醫事人員偷拍，一名做心電圖檢驗的謝姓醫檢師趁女病患脫衣時偷拍，病人發現立刻報警。對此，院方表示，案發第一時間已報警處理，將該員調離現職，並針對其不當行為展開人事評議程序，經查證屬實，依規定予以記過停職處分。

根據媒體報導，一名女病患上周六凌晨到仁愛院區掛急診，在檢查時發現謝姓醫檢師偷拍，女病患當場報警，警方在凌晨2時多接獲報案，替女病患做筆錄，並查扣謝姓醫檢師的手機。

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針對此一事件，院方回應，心電圖檢查作業原則上由醫事檢驗師執行，但若因急診緊急情況、特殊時段或無女性人員當班等不可避免情形，由男性醫檢師執行時，應有女性（護理）同仁或病患親友陪同進入檢查室，方可進行檢查，並已明訂檢查過程中嚴禁攜入手機或其他具備錄影功能的裝置，所有可錄影器材一律應置放於拉簾區域外。

院方強調，針對此事件表達嚴厲譴責，對任何違法違紀行為一律採取零容忍立場，絕不姑息。案發第一時間已報警處理，將該員調離現職，誠摯向當事人表達歉意，並針對其不當行為展開人事評議程序，經查證屬實，依規定予以記過停職處分。