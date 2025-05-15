手術救命凝膠給付低挨批　健保同意多付6千「每年1400人受惠」

▲中央健保署。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

健保署5月起將「手術封合劑」納入健保給付，適用於主動脈剝離等危急心臟手術，但有醫師爆料其中一款「泰爾茂AQUABRID」因為給付價格太低，被健保「賜死」。對此，健保署今舉行共擬會討論決議核價，2cc從1萬1831點增加到1萬8千點，足足增加6000多點，5cc從2萬9577點增加到3萬2千點，預估1年有1,400名患者受惠。

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中日前在臉書寫道「錯誤的政策比貪污更可怕」，他表示，2022年才在台灣上市的泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠被健保「賜死」，業務代表說因健保低價到公司不能賣，要停止供貨。

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健保署醫審及藥材組長黃育文指出，埃默高和泰爾茂兩家廠商都有提出申覆，今天都有在共擬會議討論，臨床專家認為兩家廠商產品是同功能，如果廠商可以提出實證認為產品更優質，那還可以再討論。

而在不同規格合價部分，黃育文說，4cc的價格本來就是23,662元，這部分本來就沒問題，廠商也可以供貨，至於2cc、5cc等其他規格，原先也是用同樣方式去換算，但廠商認為不同規格的材質成本不同，經過共擬會議決議，最後2cc核價1.8萬點，5cc是3.2萬點，廠商建議價比健保署的核價低，所以採用廠商建議價。

黃育文表示，核價以國內醫院採購價的中位數，利用健保浮動點值重新計算（近四季為0.9024），原先健保挹注2,721萬點，今天調整支付價格後，需要增加挹注319萬點，所以一年總計要支出3,080萬點，預估會有1,400名患者受惠，在6/1生效，所以未來醫院都可以依照臨床需求選用不同規格。