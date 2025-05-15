陳奕迅染新冠！台港疫情增　醫曝「傳染力更強」確診年齡層降

▲陳奕迅罹患新冠肺炎，緊急取消演唱會。（圖／My Kan提供）

記者趙于婷／台北報導

金曲歌王陳奕迅因罹患新冠肺炎，宣布取消演唱會，再度引發國人對新冠肺炎的關注。醫師指出，新冠疫情已連續幾周升溫，這一波感染症狀和以前差不多，但比較特別的是病毒棘蛋白有6個位點發生突變，會跟人體的細胞親和力增加，傳染力增強，感染年齡層也有明顯下降，最近10歲至30歲感染人數明顯增加。

根據疾管署最新統計，國內新冠肺炎疫情上升，第19周（5月4日至10日）新冠門急診就診計9978人次，較前一周上升，今年新冠併發重症本土病例累計237例，其中43例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，9成以上確定及死亡病例未接種本季新冠JN.1疫苗。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，台灣從4月底開始感染案例越來越多，從疾管署統計也明顯增加，目前台灣和香港都有明顯增加，但日本跟韓國是下降的，推測可能也和最近台灣假期比較多，國內人流接觸和國外旅遊增加，尤其現在很多台灣人喜歡到東南亞旅遊，所以帶回來的機會比較大。

而在感染症狀方面，黃高彬說，最近一波感染症狀和以前差不多，還是有發燒、咳嗽、喉嚨痛、身體痠痛、畏寒等，但比較特別的是，病毒株XEC、LP.8.12的棘蛋白有6個位點發生突變，會增加人體細胞的親和力，傳染力增強，免疫逃脫能力也增加。

黃高彬建議，有疑似症狀的人，建議可以初步在家裡快篩，比較節省時間，不建議馬上就到大醫院。另外，他也特別提到，最近10歲至30歲感染人數增加，因為以前年輕人細胞沒有ACE2的受體，病毒不容易附著，但現在病毒親和力增加，年紀輕就容易感染，所以整體年齡有往下探的趨勢。