免費「五癌篩檢」對象擴大　4個月增加36萬人次受檢

▲國健署提供40歲至74歲之婦女，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

衛福部自114年起擴大推動免費「子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌及肺癌」5大癌症篩檢，整合資源提供多元服務，協助民眾一次掌握應接受的篩檢項目，截至4月30日已提供232萬人次篩檢服務，相較去年同期196萬人次，增加36萬人次，鼓勵符合資格的民眾採取行動、定期篩檢，方能早期發現、早期治療，有效降低癌症威脅。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，五大癌症篩檢已證實便捷且有效，能在癌症初期、甚至在癌前病變階段即偵測到病灶，大幅提高治療成功的機會，以113年為例，國內接受五癌篩檢的人數達到481.2萬人次，其中發現有5萬712例癌前病變及1萬1010例癌症。林莉茹提醒，五癌篩檢在114年起擴大服務，呼籲符合資格的民眾善加利用。

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1.子宮頸癌篩檢：提供25歲至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，建議25歲以上的婦女每3年至少檢查1次。另提供35歲、45歲、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

2.口腔癌篩檢：針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查。

3.乳癌篩檢：提供40歲至74歲之婦女，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。

4.大腸癌篩檢：建議40歲至44歲具大腸癌家族史的民眾與45歲至74歲民眾，每2年1次接受糞便潛血檢查。

5.肺癌篩檢：針對45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者(20包-年以上)，每2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查。

▲擴大推動五癌篩檢。（圖／國健署提供）

