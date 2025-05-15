▲小滿來了！濕氣重易水腫，養生這樣吃：清熱排濕 。（示意圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

2025年小滿節氣落在5月21日(三)，是夏季第二個節氣，也是濕熱氣候正式來襲的起點。此時人體容易感到倦怠、腸胃不適、水腫等症狀，許多中醫師提醒應從飲食與日常作息雙管齊下，採取「清熱祛濕、健脾助運」的方式調養，才能順利度過悶熱潮濕的氣候挑戰。

三大中醫師齊建議：調脾祛濕、防中暑最關鍵

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扶原中醫體系總院長郭大維中醫師曾分享，小滿時節的飲食應以「清熱利濕、健脾助運化」為原則，建議多攝取如冬瓜、薏苡仁、白扁豆、赤小豆等清熱利濕食材，並搭配懷山藥、芡實、茯苓、蓮子等能強健脾胃、幫助消化吸收的藥食同源食材。

明華馬光中醫診所周亞錚中醫師則提醒，小滿節氣時人體濕氣重，容易脾胃運作不良、出現食慾差、水腫等問題，因此應以健脾祛濕為重點。他同樣推薦山藥、白扁豆、薏苡仁與茯苓等食材，並特別強調要避免油膩厚味與冰冷食物，以免加重脾胃負擔，引發中暑或腸胃不適。

佑昌馬光中醫診所王彥喬中醫師補充，小滿時節人體易出現「濕熱夾雜」的情形，關鍵在於調理脾胃、促進運化。他建議多攝取苦味與甘涼性的蔬菜與食材，如苦瓜、芥菜、茼蒿，並推薦按摩合谷穴與大椎穴，有助清熱除濕、提振精神，亦有預防中暑的效果。

養生食材怎麼吃？民間也流傳不少小滿節氣的飲食智慧

●小滿養生薏仁飯：將薏仁與白米一同熬煮，有助祛濕消腫，是夏季養脾佳品。

●和風蔬果沙拉：選用高水分蔬菜如黃瓜、番茄、絲瓜、玉米筍，搭配梅汁或和風醬，清爽開胃又能幫助代謝。

▲決明子茶。（資料照／記者許宥孺翻攝）

濕熱天氣不宜喝冰冷飲品，建議改為溫潤茶飲

●薏仁水：消腫、利尿、健脾祛濕，是經典的小滿飲品。

●荷葉茶：促進新陳代謝、幫助體脂代謝，夏日解膩好幫手。

●決明子茶：清肝明目、潤腸通便，適合長時間待在冷氣房者飲用。

「小滿不滿，芒種不管」這句農諺，道出小滿時期灌溉管理的重要性。古人也以詩詞紀錄節氣變化，宋代詩人范成大的〈小滿〉寫道：「夜鶴聲中新麥熟，小滿時節雨聲多」，展現出節氣轉換下的農耕節奏與自然觀察。