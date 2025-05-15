閃兵術大公開！心跳到視力都能演　名醫揭常見「逃役劇本」

▲威廉等藝人涉違法閃兵，引起社會熱議。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱俊吉／台北報導

藝人閃兵連環爆，已有王大陸、陳大天、威廉等多人涉案，對此醫師說，這類閃兵是透過偽造文書、取得造假的檢驗與檢查等紀錄，傳統閃兵則是「身體力行」，暫時搞壞健康狀況以逃避兵役，最為人熟知是增胖，其他常見則有服藥「調整」心跳、血壓等，或點藥製造嚴重弱視，也有人喬裝精神疾病，手法五花八門。

三軍總醫院眼科部科主任呂大文表示，除增加體重之外，傳統閃兵常見於體檢前服用心律不整藥物使心跳變慢，或用強心劑加速心跳等，雖可暫時營造類似心房顫動等假象，但這些手法透過心臟超音波、24小時心電圖等皆可破解，民眾沒必要涉險。

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眼科疾病也是傳統閃兵「兵家必爭之地」，對此呂大文說，以往常見體檢前點特定眼藥提高近視度數，例如原本已有高度近視1千度，點藥後有機會衝到1200度，有助提高閃兵成功率，但醫師只要驗光便能察覺瞳孔異常，可要求多次複驗，這類計謀難得逞；此外，也有人接受近視雷射手術矯正近視，但刻意只做單眼，想營造雙眼嚴重不等視假象，但國軍已規定這類個案仍需服役，成功閃兵不易。

呂大文也說，還有人明明視力正常，卻在檢測時佯稱全都看不見，想用嚴重弱視過關，但醫師透過視覺誘發電位檢查即可掌握度數，裝瞎也沒用。

出身軍旅的皮膚科開業名醫趙昭明，曾於三總處理兵役體檢相關業務，他則說，傳統閃兵確實常見用藥物改變心跳的案例，也有人用降血糖藥營造低血糖風險，或服藥使血壓極低或極高，但幾乎每個專科都有人想鑽漏洞，連皮膚科都有前例，例如乾癬、異位性皮膚炎等；他也說，其實皮膚症狀若嚴重，從軍會相當辛苦，如此造假可能影響真病友，非常不宜。

同樣出身軍旅的國軍北投醫院前副院長、精神科開業醫王家駿則說，曾聽聞喬裝精神疾病閃兵的個案，但因注意力不足過動症、憂鬱症等常見問題，符合免服兵役的條件不易，類似思覺失調症、雙極性情感疾患（躁鬱症）等較嚴重病症機會才大，且罕有人服藥製造假象，而是靠「演出」如幻聽、瞻妄等症狀矇混，不過要持續穩定演出才能不穿幫，故成功機率甚低。

王家駿也說，由於義務役時間延長，閃兵個案可能愈來愈多，但目前兩岸情勢較緊張，兵源又不足，守法服役者的負擔加重，閃兵將嚴重影響公平正義，還是呼籲大家都盡義務、踏實保家衛國。