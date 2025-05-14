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閃兵案複檢「並非都在北榮」　院方曝「案內當事人」檢查時間

北榮中正樓。（圖／資料照）

▲北榮中正樓。（圖／資料照）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

繼藝人王大陸之後，今日又爆出多名公眾人物用假醫療證明躲兵役，新北市民政局原先表示，目前知道的案件都是台北榮總負責複檢，但晚間又澄清北部複檢醫院有三總、北榮、台大及軍醫院等，強調「並非都在北榮」。對此，北榮也回應，根據調查，案內當事人複檢的時間距今已超過五年以上，後續會全力配合相關單位的調查。

檢警擴大追查發現還有多名藝人涉用醫療證明逃兵，今兵分多路帶回偵辦，包括「小蝦」陳大天、李銓、大根、歌手陳零九、舞台劇演員黃博石都在這波執行拘提的對象中。

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市議員張維倩對此質疑「為何這類體檢報告可闖關成功？」新北市民政局長林耀長回應，這件事涉嫌跟醫療院所勾結，除了有體檢報告，幾名當事者還要到指定公立醫院複檢，以目前知道的案件，都是台北榮總負責複檢。不過林耀長又澄清，北部複檢醫院還有三總、台大及軍醫院等，強調「此次藝人閃兵複檢，並非都在北榮」。

北榮也再度回應，感謝新北市民政局的澄清，案內當事人複檢的時間距今已超過五年以上，本院後續會全力配合相關單位的調查，釐清事實真相，勿枉勿縱。

台大醫院發言人陳彥元晚間受訪表示，目前尚未掌握涉案情況，院方會配合相關單位調查，絕對不容許這樣事情發生，該處理就處理。三總晚間回應，會全力配合相關單位調查。

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關鍵字： 北榮 逃兵 閃兵 躲兵役

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