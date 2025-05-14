馬桶是「健康照妖鏡」　醫示警肝臟求救訊號：排便、排尿5異常

▲醫師提醒，肝臟出問題也會反映在排便和排尿上。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人以為肝臟出問題，只會有疲倦或皮膚變黃的症狀，但其實可以從「排便、排尿」習慣提早發現。重症專科醫師黃軒於臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，馬桶是健康的照妖鏡，當身體出現「腹瀉、便秘、黑便、尿色變深、尿液異味」這5大異常時，很可能是肝臟在求救，尤其是本身有「脂肪肝、酗酒史或肥胖者」，更要提高警覺。

現代醫學指出，肝臟作為人體的「代謝工廠」，一旦功能下滑，排泄系統就會發出各種異常訊號。黃軒說，首先是肝功能變差時，處理膽紅素的能力下降，使尿液變得比平時深，甚至呈茶色，尿液的氣味也會變得濃烈刺鼻，這是因為毒素累積，代謝廢物無法順利排除。

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另外，腸道的反應更值得注意，黃軒表示，有些人會出現頻繁腹瀉，這可能是因為肝臟硬化導致腸道蠕動加速，使食物中的水分來不及被吸收，造成排便稀爛，但也有人出現完全相反的狀況，屬於頑固性便秘，當肝臟影響到膽汁與消化酶的分泌，糞便容易變硬難排。

更危險的是，有些狀況還會解「黑便」，黑便代表腸胃道內出血，尤其是肝硬化引起的食道靜脈曲張破裂，血液經過胃酸分解後，讓糞便呈現黑色或瀝青樣。

黃軒提醒，別以為排便與排尿是無關緊要的小事，當身體出現「腹瀉、便秘、黑便、尿色變深、尿液異味」這5大異常時，很可能是肝臟在求救，尤其是本身有「脂肪肝、酗酒史或肥胖者」，更要提高警覺，及早發現、及早治療，才不會讓肝臟默默惡化。