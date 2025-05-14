李銓裝「心血管疾病」逃兵！醫推測：拿假心電圖

▲李銓涉閃兵。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙于婷／台北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，造假醫療證明閃兵，檢警擴大追查發現，還有其他人涉案，不少藝人、歌手、諧星、模特兒都在名單中。其中《棒棒堂》李銓花費十多萬假裝有心血管疾病，黃博石找有高血壓的當槍手，藉此取得免役。對此，醫師推測，可能是用假的心電圖，而且如果很多人這樣做，可能是有作弊管道。

檢警在14日清晨持搜索票進擊，分頭將人帶回，其中《棒棒堂》李銓及「小蝦」陳大天首先到案，李銓也是這一波搜索行動中，首位遭移送新北檢的對象。據悉，他是花費十多萬假裝有心血管疾病，藉此取得免役。

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另外，舞台劇演員黃博石則是花費30多萬取得免役，是使用造假手法驗出高血壓，復驗時因是配戴機器在外監測，此時再找實際有高血壓的人當槍手，靠此方法再度驗出高血壓取得免役。

先前王大陸假裝心臟問題躲兵役，此次爆出更多藝人涉案，引發軒然大波。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，如果以假裝心臟問題來說，心律不整比較屬於臨時發作，若是假裝心血管疾病，可能要有特別明顯異常，不清楚他們是去哪弄到證明，推測可能是用了假的心電圖，拿了別人的當證明。

洪惠風說，因為心臟超音波是有人執行，但心電圖檢查後會有一張報告紙，像新光醫院做完心電圖室會直接上傳，其他地方不知道，所以如果很多人這麼做，可能是有作弊的管道，不知道用什麼方式弄到假證明。他推測，逃兵的人比較有機會是拿假的心電圖，再配上已經背熟的口述症狀，藉此躲過兵役。