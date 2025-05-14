40歲男尿尿不順、走路軟腳　竟是罹罕見「高惡性脊髓腫瘤」

▲一名男性排尿困難，竟是長罕見脊髓腫瘤。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

40多歲高先生去年中開始排尿困難，右腳無力抬起，病情急速惡化，短短1個月內，走路會突然軟腳、跌倒，往返醫院看診、復健還求助坊間國術館，症狀始終未見改善，經過神經影像檢查發現罹患脊髓腫瘤，經切片確認是少見於成人期且原發於脊髓的高惡性度膠質瘤。

北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟表示，兒童及年輕人的膠質瘤是源自中樞神經系統（腦或脊髓）膠質細胞的惡性腫瘤，分為高惡性度及低惡性度，而高先生罹患的高惡性度膠質瘤不常見於成年期以及脊髓部位，病程進展快速，治療需結合手術、放療與化療。

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高先生回想，罹癌之初，心情一度低落，甚至開始交代妻子銀行密碼等家中大小事，經醫療團隊耐心安撫他「能做的都先做，不用擔心」，同時積極爭取黃金治療時間，才讓他的心情從不安到堅定，只要還有機會，就不會放棄。經過評估後，高先生接受質子治療。

▲高先生經過治療後，雙腳功能逐漸恢復。（圖／記者趙于婷攝）

高先生去年10月起共接受25次質子治療，脊髓的腫瘤逐漸縮小，雙腳功能逐漸恢復，原本需坐輪椅到醫院治療，最近僅需單側柺杖即可行動自如。

北醫質子中心暨放射腫瘤科主任李欣倫表示，質子治療有高度精準的特色，特別適合治療位於重要器官密集度高的癌別部位，或靠近重要器官、神經、血管等關鍵易受傷害部位的腫瘤，如神經腫瘤、兒童癌症（如腦瘤、神經母細胞瘤、肉瘤等）、頭頸癌、左側乳癌（靠近心臟），以及無法手術切除的肝癌、攝護腺癌等。

北醫質子中心成立至今年5月13日為止，已治療570位癌症病人，國內外病人比例約9:1，治療癌別前五項為頭頸癌、兒童癌症、乳癌、攝護腺癌及肝癌，而以質子為主要根治性治療的鼻咽癌、顱內胚芽瘤、攝護腺癌，病人迄今的兩年無病存活率均維持在100%，且副作用發生率甚低，台灣已展現出與國際指標機構同步的治療實力。