新北首推「男性凍精」補助8千　醫療性凍卵增加到7萬　

▲新北市推出好運3連發。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

因應少子化的衝擊，新北市今宣布推出「好孕補助三連發」，首度納入男性凍精補助8,000元，另還有醫療性凍卵補助提高至7萬元以及婚後孕前健檢免費，將在今年7月正式上路。

新北市率全國之先推出「好孕補助三連發」，自114年7月1日正式上路。三項實質補助包含全國最高的醫療性凍卵補助、全新上路的凍精補助，以及全國首創的「解凍卵助好孕」補助。

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新北市衛生局表示，針對曾凍卵、有配偶，並符合人工生殖法規定的女性，提供一次性3萬元補助，用於人工生殖療程，另外，為協助因癌症或治療影響生育能力的女性，新北市將醫療性凍卵補助金額從原本3萬元一舉提高至7萬元，其中包含6萬元凍卵費用與1萬元保存費，補助金額全國最高。

此外，生育支持不只照顧女性，也針對有同樣醫療需求（如癌症治療）的男性納入補助，推出醫療性凍精補助8,000元，幫助保存精子、留住生育機會。

除了補助外，衛生局長陳潤秋也提醒，市民只要符合「已婚、尚未生育第一胎、配偶一方設籍新北」的條件，即可免費接受一次「婚後孕前健康檢查」，內容涵蓋 AMH檢測，幫助準爸媽評估自身生育能力，把握黃金時機，自113年起已有1,774位女性接受檢測，即早了解自我的生育力。

另外，腸病毒疫情將進入好發季節，新北113年率6都之先，全額補助3歲(含)以下弱勢嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗。即日起擴大補助年齡層，將低收、中低收入戶6歲(含)以下嬰幼兒納入補助，以照顧弱勢嬰幼兒健康。

在幼兒方面，新北自113年率六都之先，全額補助3歲(含)以下弱勢嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗。為照顧更多弱勢族群，即日起擴大補助3到6歲幼兒，低收、中低收入戶0到6歲(含)以下嬰幼兒均可免費接受腸病毒疫苗。