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參與「麥加朝覲」注意2類疫苗證明要求　疾管署給預防疾病3提醒

▲▼前往麥加朝覲的穆斯林人潮。（圖／路透）

▲前往麥加朝覲的穆斯林人潮。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於6月4日展開，疾病管制署今（14）日提醒，沙國政府規定參與者須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，今年另新增要求65歲以上等風險族群要有新冠免疫證明，建議行前2至4週至旅遊醫學門診評估接種沙國政府規定和建議疫苗，預防疾病感脅。

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

一年一度的伊斯蘭朝覲儀式是全球規模的宗教聚會，每年吸引超過數百萬名信徒前往，因大量人潮聚集，朝覲者可能暴露於傳染病風險。

疾管署副署長羅一鈞提醒，計劃前往當地參加朝覲、從事副朝覲活動的民眾，須留意沙國預防接種規範，在當地注意個人衛生，若出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，且於返國時主動通報機場檢疫人員，以保障個人健康。

民眾前往沙國參加朝覲、副朝覲或在朝覲區從事季節性工作者應注意下列事項：

1.沙國政府規定，朝覲及副朝覲者必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並應出示國際預防接種證明書（黃皮書），接種證明書於接種後10日生效，效力為5年（四價結合型疫苗）；並要求65歲以上族群、懷孕、慢性疾病及遺傳性血液疾病等朝覲者，應出示COVID-19免疫證明(如：113-114年更新病毒株之疫苗接種證明、110-112年完成2劑基礎劑接種證明或113年由實驗室核發之確診康復證明)；此外，該國亦建議所有朝覲及副朝覲者接種COVID-19疫苗及季節流感疫苗。

2.沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）及M痘等旅遊疫情等級第一級注意（Watch）國家，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶、出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域。

3.注意個人飲食衛生及手部清潔，前往人潮密集或空氣不流通處可考慮佩戴口罩，並避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸；另建議可採行必要措施，以避免蚊蟲叮咬，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等個人防蚊措施。

疾管署呼籲，民眾於行程中或返國後21天內出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。

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關鍵字： 麥加朝覲 沙烏地阿拉伯 疫苗接種 朝覲風險 疫情防控

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