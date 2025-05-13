斥資67億！衛福部防疫中心今動土　整合P3實驗室、蛇毒血清廠

▲衛生福利部防疫中心興建工程開工動土。（圖／疾管署提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

提升防疫量能！衛生福利部疾病管制署今（13）日舉辦「衛生福利部防疫中心興建工程」動土典禮，預計斥資67億元經費翻修具有60年歷史的疾管署昆陽實驗室，結合行政與實驗大樓，除了是未來「國家衛生指揮中心」主要運作地點，防疫中心更將有4間P3高防護實驗室以及國內唯一的蛇毒血清劑藥廠，預計2030年竣工、另外再花一年搬遷。

衛生福利部疾病管制署今舉辦「衛生福利部防疫中心興建工程」動土典禮，由賴清德總統親臨主典，行政院陳時中政務委員、衛生福利部邱泰源部長、周志浩次長、傳染病防治醫療網張上淳指揮官等人出席。

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賴總統指出，回顧過去20年，台灣歷經SARS、登革熱、新冠肺炎等多次疫情挑戰，且受到全球化與國際化影響，疫病已無遠弗屆，世界衛生組織也不斷預警各國，加強對於未來新興疾病的警覺，因此，在面對國內外各種傳染病的威脅，防疫體系必需不斷精益求精，以更高規格的防疫整備，結合國際標準與跨域思維，積極提升臺灣防疫韌性，才能在下一波疫情來臨時，守護國人生命健康。

疾管署既有昆陽實驗室距今已有60年歷史，囿於建築物內部空間狹小且管線老舊，硬體設備與條件極需提升，此外，疾管署長期行政與檢驗部門分二地辦公情況，終於在2020年獲行政院同意籌建衛生福利部防疫中心興建工程。

邱泰源致詞表示，在衛福部、食藥署的辦公大樓逐一完成後，疾管署的「防疫中心」，就會是「昆陽衛福園區」的最後一塊拼圖，落成後將能更加便利民眾洽公、提升整體環境及生活品質，並帶動周邊經濟發展。

▲衛生福利部防疫中心動土典禮由賴清德總統親臨主典。

建築師劉培森於工程簡報中指出，衛生福利部防疫中心規劃取得建築能效1+及黃金級綠建築標章，並分為「行政大樓」與「實驗大樓」興建，其中行政大樓包含辦公室、會議室等行政空間，將作為未來「國家衛生指揮中心」主要運作地點；實驗大樓則含有高防護實驗室、生物製劑藥廠(用於製備抗蛇毒血清等)、動物房等實驗空間，並將設置國家級參考實驗室以與國際接軌。

另因昆陽實驗室經北市府指定為市定歷史建築，本次工程也將以「新舊融合」的方式，採取「原地保留」及「意象重現」等策略，原地保留歷史建築入口門廳，並將既有薄殼、柱頭等歷史建築元素融入於行政大樓外牆設計，表達對文化資產的最高尊重及延續歷史建築的風采。

▲衛生福利部防疫中心興建工程開工動土。