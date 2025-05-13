48歲女胸悶！醫揪「先天心臟問題」示警：年輕時無症狀

▲醫師提醒，先天性雙瓣主動脈瓣膜可能出現嚴重不適症狀。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

48歲陳女士6個月前就出現活動時胸悶、喘不過氣的症狀，甚至數度接近昏倒被送醫，但她一直沒放在心上。直到今年3月，因不適做心臟超音波，才發現罹患重度主動脈瓣膜狹窄，隨時可能導致猝死。醫師提醒，先天性雙瓣主動脈瓣膜多數人在年輕時無明顯症狀，建議有家族病史者或有活動性胸悶、喘不過氣、近似昏厥經驗者，要及早到心臟外科評估。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，以心導管與電腦斷層進行術前評估，發現她不僅主動脈瓣膜鈣化嚴重，主動脈也已有近5公分的動脈瘤，未來可能有破裂風險，此外，她的主動脈瓣更是天生只有兩片（正常為三片）。

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在與病患討論後，楊凱文採用微創僅6公分的開胸方式，更換人工主動脈瓣膜與人工血管，減少出血疼痛，術後一天，陳女士即轉入普通病房，加速術後復原。

楊凱文說明，主動脈瓣由三片瓣葉構成，心臟收縮時開啟，放鬆時閉合，防止血液回流，若瓣膜退化因肥厚、鈣化無法正常開合，因此影響全身血流，即為「主動脈瓣狹窄」，一般而言，重度主動脈瓣膜狹窄多見於70歲以上病人，而年輕如陳女士般尚未50歲就發生嚴重鈣化與狹窄的，多是先天性雙瓣的主動脈瓣者。

先天性雙瓣主動脈瓣膜的患者在中年即容易出現瓣膜狹窄或閉鎖不全，並伴隨主動脈擴大的問題，根據國外統計指出，約有40～60%的雙瓣主動脈瓣患者會出現主動脈瘤或主動脈擴大情形。

重度主動脈瓣膜狹窄的病人，唯一治療方式就是開刀置換主動脈瓣，無法僅靠藥物控制。楊凱文提醒，先天性雙瓣主動脈瓣膜多數人在年輕時無明顯症狀，但隨著年齡增長，約在40至50歲間可能出現嚴重的瓣膜疾病或主動脈瘤，建議有家族病史者或有活動性胸悶、喘不過氣、近似昏厥經驗者，及早至心臟科接受評估，以免延誤治療，錯失最佳黃金手術時機。