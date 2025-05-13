川普關稅戰害傳產老闆不舉　醫揭「心因性勃起障礙」3原因

▲川普關稅害傳產老闆壓力大突然不舉逾兩周。圖非當事人。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

受到美國對等關稅政策影響，許多傳產出口業者面臨巨大壓力，一名約40歲、從事傳產出口的男子，因公司業務受政策波及，從美國宣布對等關稅啟動那日起，就開始出現勃起困難現象。症狀持續2、3周後，覺得實在撐不下去才鼓起勇氣求診，確認是「心因性勃起功能障礙」。

收治個案顧家醫療總院長顧芳瑜指出，該名患者為傳產老闆，求診時表示，自從關稅政策開始那天起股市大跌，他也開始發現勃起硬度不足。每天面對公事如麻，覺得壓力山大、情緒低落，症狀持續2、3周都沒有改善，才決定來就診。

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顧芳瑜說明，患者安排抽血檢查，發現生理數值正常，排除器質性問題，初步判斷為「心因性勃起功能障礙（ED）」。他為患者開立低劑量促進勃起的藥物治療，每日服用，該藥物能促進陰莖海綿體充血，幫助患者在受到性刺激時較容易產生勃起反應，藉此重建信心，並減輕對性表現的焦慮。

▲美國總統川普（Donald Trump）關稅政策衝擊全球。（圖／達志影像／美聯社）

所幸患者服藥2周後回診表示，症狀已有明顯改善，隨著股市與美中貿易局勢稍微降溫，心理壓力也緩解不少，目前已能逐漸減少藥物使用。

顧芳瑜表示，根據統計，心因性勃起功能障礙占所有勃起功能障礙的6成左右，通常容易發生在20至40歲的年輕族群，多因自信心不足或壓力造成。但近年門診也觀察到，因職場壓力、經濟不安導致的心因性ED案例有增加趨勢。若能適當釋放壓力，再輔以藥物治療，就有機會恢復。

顧芳瑜建議，男性們面對壓力時，不妨透過冥想、深呼吸、放鬆練習等方式，有助於有效處理壓力與焦慮，改善勃起功能。也提醒勿因過度焦慮而自行購藥，應尋求專業醫師評估與治療，以免產生不必要的副作用，並避免影響心理與伴侶關係。