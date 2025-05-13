婦科醫性侵病患　衛福部：啟動醫師懲戒委員會

▲一名婦產科醫師假借檢查性侵女病患。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁值勤急診工作時，性侵來就診的年輕女子小芳（化名），全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑。對此，衛福部次長林靜儀今在臉書表示，醫事司將發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。

該名黃姓醫師在2021年6月，台灣正值COVID-19第三級疫情警戒期間時，已是台大醫院婦產部第3年住院醫師，負責值勤急診診療工作。女子小芳當時因腹痛、發燒，於同年6月26日上午8時45分許到台大急診室就診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察。

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小芳指控，該名醫師謊稱要做「性反應測試」，在無護理師陪同的情況下，戴著手套搓揉陰蒂並指侵，之後藉口幫她照陰道超音波時，更要求「這次要做到高潮」，她因察覺有異而拒絕。隨後該醫師要求不要把過程說出去，讓小芳更覺得不對勁，便請男友幫忙報警，事件才因此爆發。

由於該名醫師離開台大醫院後，執業登記轉到桃園市，雖然目前已離職，但該起案件在桃園市衛生局，台北市衛生局表示，尊重桃園市衛生局決定是否自行辦理或移至北市辦理。

林靜儀今也親自在臉書指出，有關前台大婦產科住院醫師性侵判決確定案，依照醫師法第25條第二款，「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」，應「由醫師公會或主管機關移付懲戒」；依醫師懲戒辦法第2條第1項，醫師懲戒委員會，由直轄市、縣（市）主管機關設置之，因此醫事司將發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。