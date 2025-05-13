「啤酒肚」是脂肪卡在肝臟上！醫示警：代謝系統快撐不住了

▲啤酒肚是很多中年人的標配，但其實是肝臟代謝系統撐不住的警訊。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「啤酒肚」是很多中年人的標配，而多數人也認為「年紀大了就會有肚子」、「酒喝得不算多」，但其實啤酒肚是真實的身體警告。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書指出，啤酒肚其實是代謝系統處理脂肪的能力被喝壞了，讓脂肪卡在肝臟上，也就是失控的脂肪訊號，肝臟在提醒代謝系統快撐不住了。

最近一篇2025年的科學研究，來自美國Cedars-Sinai醫學中心指出，啤酒肚不是單純吃太多、動太少，而是體內一條叫AKAP12-PKA的代謝軸線，因為喝酒而「斷線」，讓肝臟開始儲存大量脂肪，久而久之，肚子就這樣變大了。

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張家銘說明，肝臟平常會幫助處理脂肪，當吃進來的熱量夠了，它會把脂肪代謝掉、不讓它堆積，但這套系統背後需要一位小幫手，叫做AKAP12（A-kinase anchoring protein 12），它的工作就是幫蛋白激酶A（PKA）這個代謝指揮官安排位置，讓它準確去啟動脂肪氧化、關掉脂肪合成的開關，AKAP12與PKA是肝臟代謝的黃金拍檔，負責讓脂肪「有進有出」。

喝酒的時候，這套系統會被酒精打亂，研究發現，酒精會抑制AKAP12的表現，PKA失去導航，脂肪合成酵素（像ACC1）就一路暴衝，導致脂肪堆積在肝臟和腹腔周圍，最終就成了看到和摸得到的啤酒肚。

另外，很多人都以為，啤酒肚是因為啤酒熱量高，但張家銘直言，就算喝的是紅酒或威士忌，只要有酒精，都會造成AKAP12與PKA的失調，且這種干擾不是長期酗酒才有的問題，研究中發現，短期喝酒24小時內，AKAP12與PKA的互動就可以下降超過70%，脂肪開始堆積的速度，遠比想像中的快。

酒精還會讓體內出現一種叫microRNA的小分子（像MIR103與MIR186），這些東西會直接攻擊AKAP12的訊息傳遞，讓它「連製造都來不及」，使整個脂肪代謝系統像是停電一樣當掉。

也就是說，當脂肪代謝出現問題，身體會先把多出來的脂肪儲存在肝臟，接著是腹腔與內臟周圍，就是所謂的「內臟脂肪」。張家銘強調，這種脂肪不但難瘦，還會增加心臟病、中風、糖尿病等慢性病風險，肚子凸，不只是不好看，更是不健康的徵兆。

至於該如何消除啤酒肚？張家銘表示，最關鍵的就是恢復AKAP12的功能，研究發現，當老鼠體內強化AKAP12的表現後，不只PKA的活性提升，肝臟的脂肪堆積、發炎指數、甚至血液中的三酸甘油脂都明顯下降，第一步就是要減少酒精，多吃含抗發炎與抗氧化成分的食物，像是綠花椰菜、堅果、深海魚、橄欖油以及適當運動。