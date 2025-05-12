從55→45kg只花3週！日本爆紅「超慢深蹲法」　她每天練1次就瘦爆

▲一名48歲日本主婦每天做超慢深蹲，短短3周就瘦了10公斤。（圖／YT@MuscleWatching）

圖文／CTWANT

日本健身Youtube頻道「Muscle Watching」分享一位日本主婦每天做一次「超慢深蹲」，結果3周竟從55公斤瘦到45公斤，超級簡單又效果驚人！這個秘訣因此瞬間在日本媽媽圈爆紅，趕緊來看「超慢深蹲」的4大重點。

重點1：超慢速度

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慢是最大的關鍵。先站穩，雙腿打開與肩同寬，腳尖微微朝外，接著慢慢下蹲，記得腳後跟全程不能離地。雙手合十，肘部頂在膝蓋內側，全身核心收緊，可喚醒肌肉群，短短幾下就會狂冒汗。

重點2：左右移動，髖關節伸展到位

深蹲時慢慢將身體從左邊移動到右邊。這動作不僅增加彈性，還能釋放因長時間久坐而卡住的髖部。動得慢、動得深，才能真正啟動核心與關節的修復機制。

重點3：穩定緩慢起身

結束側移後，膝蓋微彎、屁股慢慢往上抬，過程中想像將整個腳底壓進地板。這個「慢動作起身」才是燃脂關鍵！沒有爆跳或衝刺，只靠穩定的肌肉控制，雕塑你的大腿、臀部與核心。

重點4：每天一次就瘦

日本主婦每天只做一次，短短一周就發現褲子變鬆、肚子平了。堅持3週以上，體重竟直接掉了10公斤！

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