為何運動後都腰痠背痛？復健科醫揭4大常見錯誤　最後1點常被忽略

▲運動有益身心健康，適當的休息與恢復也很重要，避免運動後出現不適感。（圖／免費圖庫unsplash）

文／常春月刊

現在越來越多人喜歡健身，除了追求良好的體態外，規律運動也確實是保持身心健康的好方法，但是很多人健身完之後都會腰痠背痛，可能彎個腰或是想要起床都難！對此，復健科診所王竣平院長分享，如何避免健身後的運動傷害。

1、運動前暖身讓身體進入狀態

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許多人健身時只想快速開始訓練，忽略了暖身運動，這是造成運動後腰痠背痛的主因之一！暖身的好處有提升血液循環，讓肌肉更柔軟，降低受傷風險；還能喚醒核心肌群，讓腰部與背部在運動時更穩定；也能增加關節活動度，減少運動過程中的錯誤施力。

建議可以做這些暖身動作：

．貓牛式伸展（放鬆脊椎）

．深蹲+臀推（啟動核心與臀部）

．站姿體前彎（伸展背部與腿部）

2、運動時核心要穩定避免錯誤姿勢

核心肌群（腹部、下背部、臀部）是支撐身體的關鍵，如果核心不夠穩定，在健身時容易讓腰椎過度受力，導致腰痠背痛！所以要注意啟動核心肌群，避免單靠腰部用力；也要保持正確姿勢，避免拱背或過度前傾。然後，不要硬撐，重量訓練時選擇適合的重量，避免負荷過大。有些錯誤姿勢，像是深蹲時腰部拱起，建議要保持背部平直，或是硬舉時用腰部發力，正確姿勢應該啟動臀部與核心。

3、運動後要放鬆緩解肌肉緊繃

運動後如果不進行收操與伸展，肌肉會保持緊繃狀態，長期下來容易產生痠痛與僵硬感！建議可以做10-15分鐘伸展運動，讓肌肉恢復彈性；也可以考慮按摩，或使用滾筒放鬆筋膜，減少肌肉緊繃；也可以適當熱敷腰部與背部，促進血液循環。

推薦適合的運動後伸展動作：

．跪姿嬰兒式（放鬆背部與腰部）

．臀部橋式（加強核心穩定，減少腰部壓力）

．站姿側彎伸展（舒緩背部側邊肌群）

．注意營養補充促進肌肉修復

4、運動後，肌肉需要足夠的養分來修復與生長

缺乏關鍵營養素，可能會導致肌肉疲勞，進而影響腰部與背部的穩定性！建議運動後應補充的營養素，包括有蛋白質，可以促進肌肉修復；還有鈣與鎂，可以強化骨骼與肌肉功能；還有Omega-3 脂肪酸，減少發炎與痠痛。

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