婦科醫性侵病患遭台大記過　衛福部研議修法揭露加害者

▲台大醫院大門。（資料照／記者林敬旻攝）



記者趙于婷／台北報導

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁值勤急診工作時，性侵來就診的年輕女子小芳（化名），全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑。黃姓醫師已遭台大記過，後任職於桃園某婦產科，但今也已請辭。有關是否揭露該醫師姓名，衛福部表示，會先由地方衛生局評估是否懲戒處分，其他則由醫事司和保護司研議修法中。

該名黃姓醫師在2021年6月，台灣正值COVID-19第三級疫情警戒期間時，已是台大醫院婦產部第3年住院醫師，負責值勤急診診療工作。女子小芳當時因腹痛、發燒，於同年月26日上午8時45分許到台大急診室就診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小芳指控，該名醫師謊稱要做「性反應測試」，在無護理師陪同的情況下，戴著手套搓揉陰蒂並指侵，之後藉口幫她照陰道超音波時，更要求「這次要做到高潮」，她因察覺有異而拒絕。隨後該醫師要求不要把過程說出去，讓小芳更覺得不對勁，便請男友幫忙報警，事件才因此爆發。

針對此一事件，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，今天得知判決後，已經在行政上做處置，也有詢問職業所在的地方衛生局是否要啟動懲戒，懲戒在地方公會或衛生機關提出並處分，如果醫師不服可提出懲戒覆審，衛福部會接續受理。至於是否揭露性犯罪醫療人員身分，醫事司和保護司研議修法中。

至於衛生局研議懲處部分，台北市衛生局醫事科科長陳怡龍表示，該醫師目前執業登記是在桃園，所以案子在桃園市衛生局，會尊重他們意願，如果移到台北市，北市衛生局就會接手處理，由於該醫師屬於醫療行為被判刑確定，所以會移送醫師懲戒委員會，懲戒嚴重度會由委員會決議。