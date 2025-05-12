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高級超市「進口草莓」農藥殘留超標！微風、Mia C’bon都上榜

▲▼營養師揭「草莓熱量陷阱」。（圖／Unsplash）

▲多家知名超市業者進口草莓檢出農藥殘留違規。（圖／Unsplash）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今（12）日公布「114年1至2月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，其中知名業者Breeze Super、LOPIA JC PARK（桃園春日店）以及Mia C’bon（永和比漾店）都被查有進口「草莓」農藥殘留超標，供應商各被開罰新台幣6萬到24萬元不等的罰鍰。

食藥署本次總計抽驗716件農產品進行農藥殘留檢驗，檢驗結果614件符合規定，合格率85.8%，另有102件不符合規定，其中有多家知名業者進口的草莓檢出農藥殘留違規，包括新北市Mia C’bon（永和比漾店）的草莓檢出阿納寧0.06ppm（不得檢出）；台北市Breeze Super（微風超市）的草莓檢出賽果培0.09ppm（不符使用規定）、亞派占1.26ppm（不得檢出）、Norflurazon0.31ppm（不得檢出）、因得克0.10ppm （不符使用規定）；桃園市LOPIA JC PARK（桃園春日店）的草莓檢出亞派占0.44ppm（不得檢出）。

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食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，包括Mia C’bon、Breeze Super、LOPIA JC PARK的違規草莓都是進口產品，已經分別針對供應商開罰6萬到24萬元不等的罰鍰。

食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

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關鍵字： 草莓 食藥署 蔬果農藥殘留

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