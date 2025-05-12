醫師投書《刺胳針》錯誤引用數據　長庚醫院今提告「求償1元」

▲長庚醫院今針對李景行醫師和許漱白求償。（圖／翻攝google地圖街景照）

記者趙于婷／台北報導

中國醫藥大學附設醫院李景行醫師與許漱白日前撰文投書知名國際期刊《The Lancet》指台灣健保體系瀕臨崩潰，但文中卻錯誤引用長庚醫院研究數據，今長庚醫院發聲明表示，該投書內容影響本院聲譽極鉅，已委任律師對李景行醫師等二位作者依法追究名譽損害，並求償新台幣1元。

該文作者李景行與許漱白所撰文章，將長庚醫院林恕民教授等2025年發表於《Infection and Drug Resistance》期刊中關於COVID-19重症患者之「Omicron感染率」數據，錯誤解讀為「COVID-19死亡率」。

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長庚醫院今表示，對於刊載於《The Lancet》的「Taiwan’s national health care on the brink of systemic collapse」文章中，嚴重錯誤引用本院學術研究數據，造成對國內、外民眾之誤導，此舉已嚴重損害本院醫療團隊專業聲譽。

長庚醫院指出，考量李景行醫師等身為醫療專業工作者，對醫療文獻應有一定閱讀能力，在撰稿前也未先和本院林恕民教授等討論，即率而撰擬文章並發表於國際期刊，已委任律師對李景行醫師等二位作者依法追究名譽損害，並求償新台幣1元，另同時函請《The Lancet》在台代理機構，要求針對錯誤引用所產生的社會觀感與國際誤解，儘速予以澄清與修正。