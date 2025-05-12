喝咖啡「早上限定」死亡率降3成　研究曝整天飲用「沒效」

▲研究顯示早上喝咖啡有助延壽，整天喝卻沒有這樣的效果。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

早點喝咖啡，可望延年益壽。美國一項研究顯示，在有喝咖啡習慣的族群中，若整天都在喝，和不喝咖啡的人比起來，並沒有比較長壽，但只有早晨喝、其他時間不喝者，死亡風險明顯較低，也凸顯喝咖啡不僅要注意份量，飲用的時間點也可能與健康息息相關。

復健科開業醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」寫道，這項研究追蹤人數超過4萬，追蹤時間近10年，發現喝咖啡習慣「早上限定」可能更有利於長壽，其相較於從不喝咖啡者，死亡風險明顯下降，反之，從早喝到晚的人則無明顯益處。

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該研究指出，每日只在早上喝咖啡者，全死亡率下降16%，心血管死亡率更下降31%，是研究中唯一獲得顯著保護力的族群。雖然不少人常分散整日飲用咖啡，卻無法得到同樣的健康回饋，也使民眾不禁思考喝咖啡的時間點是否也該講究。

王思恒寫道，研究團隊進一步分析原因，推測咖啡因若於下午或晚上攝取，可能干擾褪黑激素分泌，進而影響睡眠品質、晝夜節律，導致血壓升高、發炎反應增加等負面健康效應，也就是愈晚喝咖啡，可能無形中為身體埋下慢性病的風險因子。

醫界過去已有許多證據顯示咖啡具有抗氧化、抗發炎等作用，但此研究進一步強調「時間」為關鍵。王思恒於文中建議，若想將咖啡的健康效益最大化，可能除了控制每日攝取量之外，可評估將飲用時間集中於早上，降低咖啡對於睡眠、內分泌的影響，也許更能喝出保護力、喝出健康。