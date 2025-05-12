童顏女醫愛「細緻手工」　意外翻轉兒科泌尿治療觀念

▲丁思雅醫師發想「台北技術」， 認為「台北」入名既好記又能提高台灣知名度。（圖／丁思雅提供）

記者邱俊吉／台北報導

林口長庚醫院研發「台北技術」，對於改善兒童陰莖彎曲有明顯助益，不過小兒外科主治醫師丁思雅最初提出時，卻曾遭來不少質疑，國外專家認為不開刀，只是黏貼膠布，怎可能有矯正效果，但經過她近年積極在美國、歐洲、澳洲等多個學術研討會發表相關成果，除漸獲認可，也得到大師級醫師高度肯定。

丁思雅提到，此方法能奏效，推測原因是兒童尚未發育完成，即使陰莖海綿體已彎曲，不可能自然扳直，但也不一定需要開刀，結果意外證實只要透過拉提並固定，透過這類似復健的治療，下彎的陰莖便有機會恢復正常。

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對於取名「台北技術」，丁思雅則笑說，以往閱讀教科書時，發現許多專家研發出新技術後，會盡量以好記的縮寫作為命名，例如重建尿道的常見手術「TIP」，便是「Tubularized Incised Plate」的縮寫，也有些專家會用自己的名字來命名，而她則是在發表此技術一段時間後，才想到也可仿效，於是和數位好友討論，集思廣益後，決定將「台北」入名，不僅好記，還能提高台灣能見度。

針對為何專攻冷門的兒童外科領域，丁思雅說，主因是自己喜歡細緻的手工，原本想走整形外科，因緣際會下邁入兒科，發現兒童外科資源雖少，卻有不少發展空間，與個人興趣也滿契合，便一路走到現在。

對於台灣兒科在泌尿外科的發展，丁思雅則說，近年較少有重大突破，部分觀念仍有待與國際接軌，例如陰莖彎曲的治療，要明確釐清彎曲程度，應設法達到勃起狀態，而國外常規作法是將液體灌入陰莖以模擬勃起，但國內部分醫師過去僅憑經驗拿捏，便直接為兒童進行手術，療效恐打折扣。未來她將敦促自己不斷吸收國際新知，為台灣兒少醫療持續努力。