長庚研發「台北技術」　陰莖彎曲貼膠帶成功「截彎取直」

▲就是這款醫療膠帶，透過林口長庚醫院「台北技術」矯正多名兒少陰莖彎曲。（圖／丁思雅醫師提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

台灣生育率低，兒童健康備受重視，但兒科、尤其兒童外科醫師較少，相關技術不易進展，林口長庚醫院近年卻有難得成果，針對陰莖彎曲矯正，研發出「台北技術」，過程只需以適當方式、用膠帶將陰莖暫黏附於小腹，便有「截彎取直」功效，除減少陰莖挨刀，也有助未來正常勃起，為兒科醫療一大創新。

國內醫師發展出國際肯定的醫療技術，簡稱還冠名「台北」的前例極少，民眾最熟知應為心臟醫學權威 、台中榮總前院長陳適安，在心房顫動電燒手術領域研發出的「台北方法」（Taipei Approach）。

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長庚醫院的「台北技術」（TAIPEI Procedure ），則為兒科泌尿領域的創新，其中「TAIPEI」 為此術式「TAping Inbetween PEnile Incisions」的縮寫，執行醫師在2次手術之間的修復期，透過膠帶將陰莖向上拉起黏於小腹一段時間，即可觀察出陰莖被顯著扳直。

「台北技術」看似簡單，卻已顛覆傳統治療觀念。對此，技術發想人、林口長庚小兒外科主治醫師丁思雅說明，先天性的尿道下裂可能會導致陰莖彎曲，前者在台灣每年新增約500例，其中發生陰莖向下彎曲約200例，個案並不罕見，相關治療卻多年沒有突破。

丁思雅解釋，針對尿道下裂，以往醫師若發現切開尿道海綿體後，幼兒的陰莖海綿體仍彎曲、導致陰莖下彎，便可能再以不同角度、反覆切割陰莖，或摺疊陰莖背側以矯直彎曲，雖有療效，但需多次手術，且部分治療日後恐影響陰莖長度與勃起功能。

為避免幼兒陰莖多次挨刀，丁思雅便開始思考該如何優化治療，後來觀察到院內使用的某種國產醫療膠帶，不僅黏性強，且較不會傷害小孩嬌嫩皮膚，某日靈機一動，便用這種膠帶將病童下彎陰莖往上拉到腹部並黏住，再觀察能扳直多少。

▲丁思雅的靈機一動，成功減少陰莖彎曲兒童的挨刀次數 。

出乎意料，丁思雅發現此療法產生相當不錯的效果，有很大機會可以降低孩子的手術負擔，於是與團隊在2020至2021年間進行相關研究，共納入46名兒童，發現透過膠帶拉提陰莖海綿體的作用顯著，彎曲角度皆矯正為0，隨後再重建尿道，最終有42人、91%達成完全矯正。相關成果已陸續發表於《兒童泌尿科期刊》（Journal of Pediatric Urology ）等國際知名醫學刊物。

丁思雅表示，「台北技術」能減輕兒童手術傷害，且矯正成效出色，希望更多民眾能知道此成果，若遇類似問題，可有更多治療選擇，盡量將孩子的負擔降到最低。