「約砲像唱KTV」女高中生包養月入14萬　醫：自我保護意識很弱

▲如果把青少年性病激增的原因，歸因於年輕人性觀念開放，專家認為過於簡化問題，而是應該探究該如何預防。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

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「不少青少年認為約砲就跟唱KTV一樣稀鬆平常，性行為與對象變多，自然性病比例就會節節上升。」一位醫治不少青少年性病患者的臨床泌尿科醫師直白地說。另一位新北市家長向CTWANT記者透露，「讀高中的孩子說，班上女同學炫耀自己的包養費是一個月14萬、一天約2萬。」台灣社會約砲文化的盛行，成了青少年性病激增的溫床。

「近5年來，因性病求診的年齡層愈來愈低，過去患者幾乎都是40多歲中年人，現在20歲左右的年輕患者增加了3成。」泌尿科醫師顧芳瑜表示，自己遇過印象最深刻的案例是一位16歲的男學生，因為生殖器出現白色分泌物，媽媽陪著他來求診。

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「當他知道自己同時罹患淋病、菜花時，感到相當震驚，原來他是單親家庭，由媽媽扶養長大，媽媽平時不會跟他聊到性的話題，所以男學生不知道性行為的風險。」顧芳瑜說，這位男孩的夜生活非常精采，常常和朋友在夜店玩樂，接著就發生親密關係，而且對象不只一人，性伴侶過於複雜因而染病。

「對許多青少年來說，性行為就跟唱KTV一樣是很平常的事，但他們對自我保護的意識卻很弱，所以很容易感染性病。」顧芳瑜說，門診曾遇過一些16、17歲的青少年慌張求診，原來他們發生性行為之後，才想到沒做任何防護措施，「後怕」才趕緊到醫院進行性病篩檢。

約砲文化則是性病推波助瀾的另一個原因，新北市的林先生透露，曾聽兒子說班上的女同學在約砲APP上「做生意」，包養一個月的費用是14萬、一天則是2萬。「女同學賺了很多錢，很多同學都很羨慕，不過也透露有危險性，例如可能會被劫財又劫色，但因為錢太好賺，所以還是甘冒風險。」

國教盟理事長王瀚陽務實地說，既然無法阻止青少年發生性行為，但至少要先讓他們了解可能的風險與後果，「所謂的教育就是我把一切都告訴你，由你自己來判斷怎麼做，但現在的性教育師資培訓不足、資源縮水，讓青少年在懵懂無知的狀況下，付出健康的代價。」

▲16歲前發生性行為不僅傷及生殖器官，心理成熟度也不足以因應未來可能發生的懷孕問題。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

新莊國中健教老師馮嘉玉坦承，要花多少時間教性教育，真的全掌控在老師手裡，「老師可以照本宣科，照著國中課本只教正確戴保險套的5步驟、防性病，其他就沒有了。」馮嘉玉則是在課堂上帶著學生反覆討論，「為何不能在16歲前發生性行為」，「我希望讓孩子能一直去思考這件事，這樣當他們實際遇到狀況時，就不至於手足無措。」

「為什麼青少女性病較多？可能是未成年青少女子宮頸、陰道環境比較脆弱，所以更容易感染，對生殖系統傷害也是比較大的。」馮嘉玉解釋，世界各國的法定性行為年齡都落在16歲左右，這是有原因的，因為此時生殖器官發育成熟，「所以，延後發生性行為是很重要的，並非只是陳腔濫調。」

為要教學生避免誤入感染性病的風險地帶，馮嘉玉花很多時間教導學生「ABC防線」，分別是Abstain節制、Be Faithful忠實、Condom保險套。「以現在來說，A是延後發生性行為、B是單一性伴侶、C仍是保險套。「我會提醒學生盡量不要讓自己陷在『風險情境』，就不必糾結要不要發生性行為，自然就不必擔心感染性病。」

對於青少年性病數字惡化及時下約砲文化盛行，王瀚陽呼籲衛福部、教育部展開跨部會的搶救青少年性健康計畫，將青少年性健康納入家庭教育政策，結合兒少權益法修訂，提升青少年家庭中的青少年性健康教育資源；同步整合專家、家長與學生意見，參考實證研究數據，重新設計符合台灣文化的性教育課程內容。

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