少女染梅毒近10年暴增53倍　嚇壞全國家長

▲梅毒症狀很複雜，部分患者初期毫無症狀，直到二期才會出現全身紅疹，若不及時治療，惡化至晚期甚至可能導致全身癱瘓。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「身處教育現場，我知道青少年的性行為比例上升很多，但沒想到性病竟然爆增到這種程度！」台灣性教育學會副理事長馮嘉玉，同時也在新莊國中擔任健教老師，向CTWANT記者坦承，看到衛福部最新資料：近十年15~19歲青少女梅毒案例暴增53倍，就連小三女童也感染梅毒時，真的嚇了一大跳。

這數字驚嚇指數超標，因為近十年台灣整體梅毒僅增39%、不到4成，但青少女案例竟爆增至此，不只嚇到全國家長，身處教育第一現場的教師們也訝異不已，究竟這群仍在校園讀書的青少年這些年來發生了什麼事？

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多位專家告訴CTWANT，關鍵在於台灣孩童的性教育內容失衡，過度強調性別平等、卻忽略性安全與健康意識。「很多孩子因此認為擁有身體自主權，怎麼使用是個人自由，但缺乏自我保護的概念。」一位國中健教老師透露，青少年勇於探索身體的自由，性觀念又只在意「當下」感受，因此才造成性病低齡化的問題。

根據衛福部2014~2024年統計資料，全國不分年齡淋病案例增加1.9倍、梅毒增加3成9，其中10~19歲青少年族群明顯增加，淋病案例激增6~7倍、梅毒增加4倍，進一步分析發現，這十年來青少女梅毒患者爆增最快，10~14歲少女由0例增到17例，同齡層青少年只有4例；15~19歲青少女則從4例增至211例，可說是暴增53倍，同齡層青少年316例。

疾管署認為主要原因為「不安全性行為」，但國教行動聯盟（國教盟）質疑模糊焦點，國教盟理事長王瀚陽表示，數據顯示10歲女童（小學三年級）已有梅毒案例，這顯示性教育出了問題。「教育部、衛福部這幾年過於強調性別平等，卻弱化了性健康跟性安全，讓孩子的性教育知識過於偏頗，而且跟不上時代。」王瀚陽說。

身為國中健教老師，馮嘉玉最明白性平教育對青少年的影響。「性別平等是性教育其中的一部分，當然也很重要，但近5年來政府過於偏重性平，而且強調權利、卻忽略義務，讓不少孩子認為自己擁有身體自主權，可以盡情探索。」馮嘉玉說，孩子們知道當有人做出讓他感到不舒服的肢體碰觸時，要勇敢說No，但性平教育沒有告訴青少年，「如果這個碰觸是你喜歡的，該怎麼辦？」

馮嘉玉認為，與其講青少年性觀念開放，不如說大環境的刺激與複雜度都變高了，讓孩子對人際交往的定義不同。「過去需要承諾，男女才會有進一步肢體碰觸，但現在孩子對親密關係的期待就是『當下』，我既然有身體自主權，就想體驗一下，不會去多想未來的事，包括會不會感染性病，可能都沒想過。」

但現今的性教育，重心幾乎全放在性平上，反而弱化性健康與安全。王瀚陽告訴記者，目前小學的健康教育是與體育合併一起，所以多數由體育老師教健康教育，「基本上就是兼著教，而且多數憑個人經驗與喜好，所以之前也發生不少爭議。」

馮嘉玉則解釋，國中雖有正式的健康教育課，但每周僅1節課，三年總計120節課，其中性教育僅占2成，在大約20小時的時間內，從生殖器外觀、青春期、懷孕、性病、親密交往、性騷擾、網路交友等都要教授。

其中性病防治是規劃在國中二年級的課程，包含保險套使用也在其中，馮嘉玉說，大約只有3節課時間要講完所有性病如菜花、梅毒、淋病等，其他3節課是講愛滋病與防治，算下來只有6小時。

「還要不被『借課』才能有20小時的教學哦！」馮嘉玉說，除了學科之外，健康教育課經常被賦予「宣導」任務，例如最近推廣HPV疫苗，就被交代要上相關內容，有時甚至連交通安全、防火防震、全民健保都要講。

反觀性平教育，目前以議題融入的方式在各相關領域實施，依據《性別平等教育法》第17條之規定，國民中小學除應將性平教育融入課程外，每學期應實施性平教育相關課程或活動至少4小時，讓學生時時感受到性平的存在。

▲針對青少年性病爆增，國教盟與三黨立委呼籲政府重視性教育問題，同時應擬定青少年性病防治計畫（圖／翻攝自林月琴臉書）

再者，由於台灣法定性行為年齡落在16歲，因此中小學性教育課程也以「16歲前沒有性行為」為前提設計，｢但現在的孩子已經不同，這作法早已跟不上時代。」馮嘉玉認為，現在的性教育應往下延伸，並增加深度與廣度，小學要建立性健康、安全觀念，同時要懂得發生問題時如何求助；中學則要用更多技巧去帶領孩子認識性教育。

針對現行性教育課程設計問題，國教盟、台灣性教育學會去年針對1203位中小學家長進行問卷調查，6成以上家長認為應在5~8歲小學低年級時就教導身體界線、自我保護，65.3%家長期待主要性教育內容於國中階段教導。

「小學當然可以教性教育，只要適齡即可，國小階段最重要的是性健康與安全，例如約會app、自我保護，先建立正確觀念，因為這時候孩子比較容易接受，如果等到國中再談這些就太遲了。」王瀚陽說。

另一大問題是性教育師資嚴重不足。馮嘉玉說，現在國高中健教老師養成管道非常多元，不再限定衛教系或公衛系，小學甚至沒有正規健教老師，所以在職進修、培訓格外重要，「很多健教老師認為性教育最難教，加上學生差異性非常大，一樣是國中的孩子，有些非常單純、有些已經猶如『老司機』，分寸拿捏不好很容易被投訴，所以老師怎麼教，就非常重要。」

值得注意的是，國教盟檢視政府公共健康政策，發現多項青少年性健康計畫自2020年後陸續停止，包括大專校院性教育計畫於2020年7月停止、高中以下性教育計畫於2021年8月停止、衛福部青少年性健康促進服務計畫於2023年12月停止，讓教師就算有心進修，也找不到性健康教材資源。相較之下，性平相關的研習、進修則非常多，此消彼長十分明顯。

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