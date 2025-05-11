「更年期」身心變化超痛苦！藥師推「4方式」緩解不適

▲更年期會面臨生理和心理變化，出現不適症狀。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，進入更年期的平均年齡為45～55歲，這時會面臨生理和心理的變化，藥師建議，可適度透過4種方式來緩解不適，包括適量吃保健食品「大豆異黃酮、魚油、鈣片」和使用「性荷爾蒙前驅物」。另外，更年期婦女定期乳癌與子宮頸癌篩檢是必要的，由於骨質流失速度增快，也建議更年期婦女能定期進行骨質密度檢查。

台北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師邱君渝指出，更年期由於卵巢功能的退化，因此會出現所謂更年期的不適症狀，早期會月經週期不規律、熱潮紅、體重改變、頻尿、心悸、焦慮、失眠、發冷汗；晚期則是生殖泌尿道萎縮、性機能改變、骨質疏鬆症。

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邱君渝建議，面對這些生理及心理上的變化，可以選擇以下方法來幫助順利度過：

1. 大豆異黃酮（Isoflavones）

大豆異黃酮為一群約6、7種植物雌激素的總稱，與人體雌激素構造相似，但是只有幾百分之一到幾萬分之一的作用強度。主要可降低熱潮紅（hot flush）的次數及嚴重程度。

2. 性荷爾蒙前驅物（DHEA）

能轉化成性荷爾蒙，將DHEA當成陰道塞劑使用，可改善停經後的陰道乾澀，但可能刺激與性荷爾蒙相關的器官產生癌變，例如乳癌及卵巢癌等，因此有上述癌病家族史者，不建議補充DHEA。

3. 魚油/Omega-3

魚油是現今最常見的Omega-3營養保健品，可幫助改善更年期心理憂鬱症狀，且其中DHA及EPA亦可保護心血管健康。

4. 鈣片/維生素D

更年期後雌激素下降，將伴隨著骨質疏鬆出現，因此建議每日需攝取約1200mg-1500mg的鈣，來源主要來自日常飲食，但若無法由食物獲得足量的鈣時，可適當補充鈣片約500mg-1000mg/天。

維生素D對各類細胞的基因轉錄有重大影響，由於很難由日常飲食中獲得足量維生素D，因此目前國際上建議更年期婦女除了適當的運動及曬太陽外，每天可補充維生素D 800-1000 IU（國際單位）。