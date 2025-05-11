「酒精不耐症」喝酒更易致癌！醫教「1招」自我檢測

▲醫師建議，可用酒精棉片測試自己是否有酒精不耐症。（圖／高醫提供）

記者趙于婷／台北報導

不少人都知道「酒精不耐症」的人喝酒會馬上臉紅，但到底該如何知道自己是否有酒精不耐症？醫師指出，除了喝酒會馬上臉紅之外，也可以將酒精棉片貼在手臂內側靜置20分鐘，如果皮膚出現泛紅，就是高度疑似有酒精不耐症，此方式準確率約有70%。

喝酒容易臉紅的人可能帶有「酒精不耐症」的基因缺陷，體內缺乏分解乙醛的酵素，讓這個致癌物更難代謝、在體內停留更久。世界衛生組織（WHO）早在2007年將酒精與其代謝產物「乙醛」列為一級致癌物，乙醛會直接破壞細胞DNA，累積在體內將大幅提升口腔癌、咽喉癌、食道癌、胃癌、大腸癌等消化道癌症的風險。

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高醫胃腸內科醫師陳以勳指出，台灣將近一半人口屬於酒精不耐症體質，為全球之冠，這也解釋了為何台灣因飲酒引起的癌症比例遠高於歐美，研究顯示，在歐美每25位癌症患者中有1位與飲酒有關，而在台灣及東亞國家，這個比例是每10人就有1人。

根據WHO統計，酒精每年導致全球超過300萬人死亡，其中不只是癌症，還包括肝炎、肝硬化、胰臟炎、心血管疾病、失智、抑鬱症、自殺、酒駕、暴力等社會問題。

陳以勳強調，酒精是確定的致癌物，沒有任何安全飲用量，喝含酒精的提神飲料，其實也等於攝取酒精，而喝酒臉紅是身體警示無法代謝毒素。至於要如何知道自己是否有酒精不耐症，陳以勳建議，可以將酒精棉片貼在手臂內側靜置20分鐘，如果皮膚出現泛紅則有高度懷疑，準確率約有70%。